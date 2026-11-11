Aristóbulo del Valle se prepara para la segunda Bienal de Esculturas Cainguás 2026

Arrancará el miércoles 18 y se extenderá hasta el sábado 21 de noviembre en la Casa de la Cultura local, con charlas, talleres y espectáculos.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 17:05hs.

Del 18 al 21 de noviembre se realizará en Aristóbulo del Valle la II Bienal Cainguás de Escultura. Se trata de un certamen en el que residentes y visitantes podrán disfrutar de charlas formativas, talleres artísticos y espectáculos musicales en vivo con destacados referentes de la región.

La Municipalidad de Aristóbulo del Valle lleva adelante la II Bienal Cainguás de Escultura bajo el lema central “Pueblos Originarios de Misiones y Cosmovisión Guaraní”. Tratando de evocar el espíritu que nació en la primera edición en 2024, el municipio se prepara para vivir este acontecimiento organizado a través de la Dirección de Cultura y Turismo local.

Esta segunda edición propone un viaje hacia las raíces, invitando a los artistas a explorar desde la materia y la forma el universo simbólico, espiritual y cultural de los pueblos originarios de Misiones, con especial atención a su relación sagrada con la naturaleza, sus mitos fundantes, la concepción del tiempo y del ser, la palabra como fuerza viva y la memoria que persiste en el monte.

El desafío de esta edición consiste en realizar una pieza sobre dicha temática durante los cuatro días consecutivos que dura el evento y en base a materiales que les sean sorteados, compartiendo el proceso creativo en vivo mediante la transformación de madera y hierro con técnicas libres.

Durante el día

Durante el certamen, residentes y visitantes podrán disfrutar de una nutrida agenda que incluye charlas formativas, talleres artísticos y espectáculos musicales en vivo con destacados referentes de la región.

La programación de la II Bienal de Esculturas Cainguás 2026 comenzará el miércoles 18 de noviembre a las 18 horas en la Casa de la Cultura con una propuesta técnica centrada en la charla titulada "Luthería de Emergencia: Cuidados y mantenimiento de violines y guitarras", dictada por el profesor José Ojeda para ofrecer herramientas prácticas a los músicos.

Las actividades continuarán el jueves 19 de noviembre con una doble jornada de capacitación gratuita en danza y desarrollo escénico de 9 a 12 y de 15 a 18 horas en el mismo espacio, abarcando escenografía, vestuario, zapatería teatral, maquillaje escénico, danza jazz y danza clásica bajo la tutela de reconocidos profesores del Parque del Conocimiento destinados a profesionales, artistas y bailarines de toda la región.

El viernes 20 de noviembre a las 8 horas, las propuestas se abrirán hacia la biodiversidad con la charla de iniciación del Club de Observadores de Aves coordinada por la guía de turismo Cintia Micaela Resler, mientras que a las 17:15 horas la Casa de la Cultura recibirá al destacado músico Rodrigo Sosa para su clase magistral y conversatorio "De Aristóbulo del Valle para el mundo: Una historia de música, sueños y caminos".

Finalmente, el sábado 21 de noviembre a las 15 horas, el Parque Lineal Cainguás albergará el taller gratuito "Ñande Po - Nuestras Manos", una intervención impulsada por la escultora Silvana Kelm junto a la Fundación Don Moncho, desarrollada de manera manual por parejas integradas por un niño y un adulto mayor.

Espectáculos artísticos por las noches

La programación artística completará su agenda con una grilla de espectáculos musicales concebida para acompañar cada jornada del evento en Aristóbulo del Valle. Las presentaciones en vivo comenzarán el miércoles 18 de noviembre con las actuaciones de Yvagá Purahéi, la Orquesta Sinfónica "Pizzicato" dependiente del CEMU Nro. 1 y la Orquesta de Acordeones de Aristóbulo del Valle.

La música continuará el jueves 19 de noviembre sobre el escenario con los shows de El Chacrero, Alan Ruiz, Los Núñez y Os Gaúchos para enriquecer la propuesta cultural de la mitad de semana.

Hacia el cierre del evento, el viernes 20 de noviembre se presentarán los proyectos artísticos de RAMS, Son Dos y Sabor a Miel para animar al público presente.

Finalmente, el sábado 21 de noviembre la clausura musical reunirá las actuaciones de Andrés González y Che Trío Porá, el destacado Rodrigo Sosa junto al Trío Roy/Bernal/Peralta y el cierre bailable a cargo de Pablo y su Grupo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones, la Fundación Urunday y la Facultad de Artes y Diseño de la Unam, sumando además este año el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Provincia, la Fundación Don Moncho y empresas provinciales.

Cabe destacar que el trabajo cultural desarrollado en este municipio ha recibido recientemente en Bogotá (Colombia), el Premio Latinoamericano al Desarrollo Económico y Social otorgado por la Fundación Inclusocial, un galardón que evaluó a 1105 entidades territoriales de 16 países y distinguió a Aristóbulo del Valle por su capacidad de integrar políticas públicas con un enfoque profundamente humano donde la cultura, la solidaridad y la biodiversidad se entrelazan como ejes de desarrollo.