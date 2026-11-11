Inauguraron una nueva estación meteorológica en El Soberbio
Se encuentra en paraje Guaviroba y servirá como herramienta para anticiparse a eventos climatológicos.
miércoles 11 de noviembre de 2026 | 16:28hs.
Este miércoles se inauguró oficialmente la estación meteorológica en Guaviroba, jurisdicción de El Soberbio. El nuevo espacio se suma a una red nacional de meteorología como una herramienta de gran importancia para la prevención de eventos climatológicos.
Del evento, participó el intendente de la localidad Ricardo Leiva y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Gauna junto al Ministro de Ecología, Martin Recaman y equipo, acompañados por los Bomberos Voluntarios, Policía de Misiones, guardabosques y brigadistas.
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