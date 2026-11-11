Santo Tomé avanza con la construcción de su nuevo sambódromo

El predio está ubicado en Chacra 144, sobre la Ruta Provincial 121, a pocos metros del Centro Unificado de Frontera y del puente internacional con San Borja.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 14:58hs.

Las obras del futuro sambódromo de Santo Tomé ya están en marcha. Hace pocos días comenzaron las tareas de movimiento de suelo correspondientes a la primera etapa del proyecto, y ya ingresaron más de 160 camiones de ripio para el relleno y nivelación del terreno.

Se trata de una obra provincial que se ejecuta con la colaboración de Vialidad, organismo que aportó maquinaria y personal para llevar adelante los primeros trabajos.

Esta fase inicial contempla el relleno y acondicionamiento del predio, que es bajo e inundable, y que hoy puede ser utilizado gracias al plan hidráulico que el Municipio viene trabajando desde hace años. Posteriormente se prevé la construcción de una cinta asfáltica de aproximadamente 350 metros, que constituirá la pista de desfile.

En etapas siguientes se incorporarán la iluminación, las tribunas y el cerramiento perimetral. Según las proyecciones, el nuevo espacio permitirá el ingreso de entre 5.000 y 7.000 personas por noche sólo de público. La capacidad definitiva se determinará una vez finalizadas las tribunas y los diferentes sectores del predio.

El primer camión de ripio ingresó el pasado 3 de noviembre, marcando el inicio formal de los trabajos en el terreno situado entre la planta de asfalto y el puente internacional.