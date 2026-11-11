El 48 hizo saltar la banca en Misiones

El Iplyc informó que el número trajo suerte en la quiniela matutina y repartió más de 113 millones de pesos en premios.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 16:03hs.

Este miércoles, con el número 5248, saltó la banca de la quiniela misionera matutina. De acuerdo a la información brindada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc), se repartieron más de 113 millones de pesos en premios. "Una gestión transparente, responsable y comprometida con los apostadores, que garantiza el pago del 100% de los premios. Felicitaciones a todos los ganadores", expresaron desde la entidad a través de las redes sociales.

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