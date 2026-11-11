Representantes turísticos de Guaraní se reunieron para consolidar y planificar la oferta del turismo rural

Con el objetivo de fortalecer la economía local y generar nuevas oportunidades de desarrollo, se llevó a cabo una reunión de trabajo articulada entre diferentes actores públicos y privados del sector.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 16:25hs.

El turismo rural de Colonia Guaraní avanza en la organización de una propuesta que integre sus emprendimientos productivos, experiencias en contacto con la naturaleza y atractivos locales. En ese marco, representantes del sector público y privado se reunieron en la Casa de la Cultura de la localidad para definir líneas de trabajo y fortalecer la oferta turística del municipio.

La iniciativa tuvo como propósito planificar conjuntamente las acciones previas a la participación del grupo en el próximo Encuentro Comercial de Turismo Rural, además de impulsar la creación de nuevos circuitos turísticos que integren los emprendimientos privados y los atractivos públicos de la localidad.

El encuentro abordó ejes clave como la organización de material promocional, fiscalización y Rastro Activo, aplicación de herramientas de marketing digital y el avance de las carpetas de comercialización orientadas al trabajo con agencias operadoras especializadas.

En este marco, Yuyi Paciello, propietaria del emprendimiento Nuestra Chacra, destacó la oportunidad que representa esta articulación al expresar que “la posibilidad de mejorar el ingreso de las chacras a través del turismo nos abrió una gran oportunidad. El hecho de poder promocionar lo que hacés y lo que tenés en tu producción y en tu lugar nos da la posibilidad de conservar esto con un trabajo agroecológico. Además, trabajar en equipo con los demás emprendimientos nos da una fuerza y una dinámica muy importante para seguir creciendo”.

Por su parte, el subsecretario de Turismo provincial, Ramiro Rodríguez Varela, enfatizó la importancia de acompañar los emprendimientos turísticos rurales, los cuales “muchas veces terminan convirtiéndose en la actividad principal de estas chacras”. Asimismo, remarcó que esta convocatoria al sector privado resulta clave para conocer la visión de los emprendedores y construir un nuevo producto turístico para la provincia.

Actualmente, el circuito de Colonia Guaraní nuclea propuestas diversas vinculadas a la naturaleza, la historia y la producción local, entre las que se encuentran Finca Victoria (gastronomía e historia del té), Nuestra Chacra (gastronomía y propuesta histórica), MYM Ecoturismo (conexión con la naturaleza), Portal del Sol (cultivo y venta de orquídeas), IEA 13 Granja (experiencia educativa agropecuaria), Salto Krysiuk (naturaleza y camping) y Norhydé (licores artesanales).