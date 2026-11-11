Reparan la cinta asfáltica de la ruta 14 en la rotonda de Gramado

Conductores habían manifestado preocupación por el estado de la arteria nacional, ampliamente utilizada por el transporte de cargas internacional.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 15:40hs.

Luego de la preocupación manifestada por conductores que transitan diariamente por la Ruta Nacional 14, debido al levantamiento de la cinta asfáltica en inmediaciones de la rotonda de Gramado, San Pedro, personal de Vialidad Nacional se hizo presente durante la jornada de este miércoles para llevar adelante los trabajos de reparación.

Según manifestaron desde el organismo a El Territorio, se fresaron las crestas de la deformación en la calzada y está previsto que para este jueves la arteria vuelva a encontrarse en buenas condiciones de circulación, una vez finalizadas las tareas. Mientras tanto, se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones en el sector donde se desarrollan los trabajos.

La intervención resulta de suma importancia teniendo en cuenta el movimiento vehicular que registra este tramo de la Ruta Nacional 14, una vía de comunicación fundamental para San Pedro, distintas localidades y colonias. Además del tránsito particular, es ampliamente utilizada por el transporte de cargas internacional, ya que constituye uno de los principales accesos hacia la Aduana y el vecino país de Brasil, a través del paso fronterizo de Dionisio Cerqueira.

La reparación permitirá devolver regularidad, mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente esta importante vía de comunicación terrestre.