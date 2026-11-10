Murió Marcos Camino, el histórico acordeonista que fundó Los Palmeras

El referente de la cumbia santafesina falleció a los 76 años en Santa Fe. En febrero había anunciado su retiro definitivo de los escenarios.

martes 10 de noviembre de 2026 | 18:36hs.

El mundo de la música popular argentina atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y figura emblemática de la cumbia santafesina. El histórico acordeonista falleció este martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe.

El músico fue hallado sin vida durante la tarde en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, donde funcionaba su estudio de grabación. Según las primeras pericias policiales, se habría quitado la vida. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La noticia generó una profunda conmoción entre sus seguidores y en el ambiente artístico, especialmente por tratarse de uno de los principales referentes de la música tropical argentina y protagonista de una historia que se extendió durante más de cinco décadas.

Una trayectoria de más de cinco décadas

Camino fue una de las piezas fundamentales en la construcción de la identidad musical de Los Palmeras, una agrupación que conquistó al público argentino y llevó la cumbia santafesina a distintos escenarios del país y del mundo.

Junto a Rubén "Cacho" Deicas, construyó una sociedad artística que convirtió al grupo en un fenómeno popular, con canciones que atravesaron generaciones y se instalaron en el repertorio musical de miles de personas.

Como acordeonista y director musical, su impronta fue determinante en el sonido característico de la banda. A lo largo de su carrera participó de numerosas grabaciones y presentaciones que consolidaron a Los Palmeras como uno de los conjuntos más reconocidos de la música tropical.

Uno de los momentos de mayor repercusión nacional e internacional llegó en 2019, cuando Los Palmeras participaron de la final de la Copa Sudamericana disputada entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, en Paraguay. La interpretación de "Soy sabalero" se convirtió en un fenómeno viral y llevó la música del grupo a una audiencia todavía más amplia.

Su retiro de los escenarios

En febrero de 2026, Camino había anunciado su retiro definitivo de los escenarios, después de más de 50 años de actividad junto a la banda. En aquel momento, explicó que la decisión respondía a cuestiones vinculadas con su edad y su salud.

El alejamiento marcó el cierre de una etapa histórica para la agrupación, que ya había atravesado la desvinculación de Cacho Deicas y diferencias internas que modificaron el rumbo del conjunto.

Con su acordeón y su trayectoria, Marcos Camino dejó una huella profunda en la música popular argentina. Su muerte representa una pérdida para la cumbia santafesina y despide a uno de los músicos que contribuyeron a convertirla en un género reconocido en todo el país.