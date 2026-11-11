“La posición en la que estoy hoy es un privilegio y no quiero desaprovechar esa oportunidad”

La bioquímica Cristina Weber fue distinguida por el Senado de la Nación con la Mención de Honor al Valor Científico 2026. Desde Mendoza, donde desarrolla su doctorado en el Conicet, investiga biomarcadores que podrían contribuir a identificar enfermedades neurodegenerativas antes de que avancen y reivindica el papel de la educación pública en su recorrido. Salió de la chacra, donde trabajó desde pequeña, para convertirse en la primera graduada universitaria de su familia

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 18:33hs.

Cristina sostuvo que el reconocimiento eleva a la educación pública y representa una ciencia soberana.

“Para mí este reconocimiento significa elevar la bandera de la educación pública y realmente representa lo que es una ciencia soberana”, expresó Cristina Weber, la bioquímica misionera que recibió recientemente la Mención de Honor al Valor Científico 2026, una distinción que entrega el Senado de la Nación para reconocer el esfuerzo, la innovación y el impacto de los investigadores argentinos.

Formada en la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Weber actualmente se desempeña como becaria doctoral en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM), dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo, donde desarrolla una investigación orientada a encontrar biomarcadores que permitan avanzar en la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, con especial atención en el Parkinson.

Detrás de este reconocimiento hay una historia atravesada por el esfuerzo, las oportunidades que abrió la educación pública y la decisión de construir un camino profesional lejos de su lugar de origen, aunque sin perder de vista sus raíces. “Yo soy una misionera que lo único que soñaba era salir de la chacra para no trabajar de sol a sol como miles de misioneros, a los cuales respeto mucho porque es un trabajo muy sacrificado”, contó en diálogo con El Territorio al recordar sus comienzos.

Cristina nació en el paraje El Doradito, de Colonia Aurora, y desde muy pequeña trabajó junto a su familia en las labores de la chacra y supo de un montón de carencias. Pero ella quiso cambiar su destino y así fue la primera de toda su familia en terminar el secundario y tener una carrera universitaria. Por eso esta distinción la sorprendió pero lo consideró importante no solamente para su trayectoria personal, sino también para visibilizar la producción científica de Misiones.

Sin embargo, puso especial énfasis en que el logro no es individual, sino que forma parte de un proceso de formación y trabajo compartido. En particular, reconoció el acompañamiento de su director de investigación, el doctor Oscar Bello, a quien atribuyó una parte fundamental de los avances alcanzados durante esta etapa inicial de su carrera científica.

Una investigación con impacto en la salud

Su trabajo doctoral busca identificar señales biológicas que permitan detectar enfermedades neurodegenerativas en etapas tempranas, un desafío relevante para la medicina, especialmente en patologías como el Parkinson, cuyo diagnóstico suele producirse cuando ya existen manifestaciones clínicas.

En ese camino, la investigación avanzó desde los primeros ensayos de laboratorio hacia una etapa de mayor aproximación a la práctica clínica. Weber explicó que obtuvo resultados preliminares positivos en estudios in vitro y que actualmente trabaja en la fase traslacional, “que es justamente trabajar con muestras de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pacientes o sujetos controles”. Posteriormente, planea ampliar el análisis a personas seleccionadas al azar para establecer si presentan esas señales biológicas, incluso sin contar con un diagnóstico previo.

No obstante, lamentó el recorte del financiamiento para la ciencia en Argentina, “yo recién estoy iniciando mi carrera científica, no me quiero ir de Argentina, tengo muchísimas ideas, quiero hacer muchas cosas, pero todo conlleva plata obviamente”. Esta falta de aportes económicos no permite ampliar su investigación con técnicas que son más costosas como la proteómica o técnicas de determinar los microARN dentro de las vesículas.

Pese a esas dificultades, confesó que está avanzando rápidamente en sus investigaciones, pero eso no responde a una cuestión de suerte, su compromiso con esta investigación tiene que ver con su propia historia de vida y con el valor que le asigna a la oportunidad de acceder a una formación universitaria y desarrollar una carrera científica. “Me dedico un montón a eso, por justamente esa parte de toda mi historia que se hizo pública. La posición en la que estoy hoy en día es un privilegio para mí y yo no quiero desaprovechar esa oportunidad”, sostuvo.

Esa perspectiva explica, en parte, por qué decidió avanzar hacia la investigación traslacional, una instancia que busca acercar los conocimientos generados en el laboratorio a posibles aplicaciones en la sociedad. Para ella, el objetivo excede la producción académica y está relacionado con la posibilidad de que su trabajo tenga una utilidad concreta para otras personas.

“Mi objetivo realmente es aportar un granito a la sociedad porque llevo eso de no tener nada, de nunca haber soñado con la universidad y hoy estar siendo una de las referentes en Parkinson, para mí es realmente muy motivador”, expresó.

Cristina se recibió de bioquímica en 2023 en la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). En su paso por la secundaria y la universidad fue apadrinada por la Asociación Conciencia, a la que estará para siempre agradecida. Su historia fue contada en las páginas El Territorio en julio de 2025.