Sartori recibió a la embajadora de Alemania y anticipó una ronda de negocios para atraer inversiones

Catalina Cullas se reunió con el ministro Coordinador de Gabinete misionero para profundizar los vínculos y analizar oportunidades de cooperación económica.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 17:33hs.

El ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, recibió en Casa de Gobierno a la embajadora de Alemania, Catalina Cullas, en un encuentro orientado a profundizar los vínculos entre la provincia y el país europeo. También participó el cónsul honorario en Posadas, Christian Kegler.

Durante la reunión, el funcionario destacó el acompañamiento y cercanía del gobernador Hugo Passalacqua con la comunidad alemana de Misiones, y analizaron oportunidades de cooperación económica, tecnológica y productiva, con especial interés en la forestoindustria, el turismo y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Sartori contó que Misiones mantiene una agenda de trabajo con instituciones y organizaciones vinculadas a Alemania, a través de iniciativas con emprendedores, el Inta y las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA). También mencionó experiencias desarrolladas en Oberá y otros puntos de la provincia, como parte de una relación que ahora busca ampliar su alcance hacia el sector empresarial.

“Estamos buscando la participación y que se involucren empresas alemanas para venir a radicarse aquí, con tecnología, generar y dar valor agregado a los productos que tenemos”, explicó el funcionario. En ese sentido, señaló que la industria forestal aparece entre los principales sectores de interés, junto con el turismo y otras actividades con potencial de crecimiento.

Oportunidades de inversión para Misiones

Uno de los principales objetivos es organizar una ronda de negocios en Misiones durante 2027, con la llegada de empresarios e industriales alemanes interesados en conocer las oportunidades de la provincia y evaluar alternativas para instalarse en sus parques industriales. Sartori también mencionó el interés por iniciativas vinculadas a la Biofábrica y Misiopharma, además de destacar la importancia logística del puerto de Posadas, que formaba parte del recorrido previsto para la delegación.

Por su parte, la embajadora Catalina Cullas explicó que su visita a Misiones forma parte de una agenda institucional que busca acercarla a las distintas provincias argentinas. Eligió comenzar por territorio misionero debido a sus fuertes lazos históricos y culturales con Alemania. “Veo puentes naturales entre Misiones y Alemania”, señaló.

En ese marco, consideró que existe una importante complementariedad entre ambas economías, especialmente en actividades que tienen peso en la estructura productiva misionera.

“Hay mucho potencial en el sector agrícola, también en la industria de madera, donde hace falta tecnología y maquinaria. Hay muchas empresas alemanas muy especializadas en estos temas, así que veo potencial”, afirmó. La posibilidad de acercar delegaciones empresariales para que conozcan Misiones directamente aparece, en ese sentido, como uno de los caminos para avanzar en futuros proyectos.

Cullas aclaró que la intención inicial no es cerrar acuerdos específicos de manera inmediata, sino identificar oportunidades y fortalecer el intercambio. También vinculó las perspectivas comerciales con el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que despertó expectativas en Alemania y favorece el interés de compañías que buscan nuevos mercados.

La embajadora consideró que la presencia de asociaciones germano-argentinas y de empresas alemanas que ya invirtieron o comercializan maquinaria en Misiones constituye una base favorable para profundizar los vínculos. Además, resaltó la cercanía cultural entre ambos pueblos y los valores compartidos como un punto de partida para la cooperación. “Todos creemos en la democracia, en el Estado de derecho, así que hay un fundamento sólido para cooperar”, expresó.

El encuentro dejó planteada la continuidad del trabajo entre el Gobierno provincial y la representación diplomática alemana, con la intención de avanzar en contactos empresariales y futuras visitas. La posible ronda de negocios de 2027 aparece como uno de los próximos pasos para acercar a potenciales inversores a los sectores productivos misioneros.