De Jardín América al encuentro con León XIV, dos historias atravesadas por la fe y la emoción

El sacerdote Leosvardo Galeano y la hermana Rosalía Franco contaron cómo vivieron las jornadas junto al Pontífice. Entre lágrimas, oración y bendiciones, describieron una experiencia que fortaleció sus vocaciones.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 19:30hs.

Culminó la histórica visita del papa León XIV a la Argentina y, entre los millones de fieles que la vivieron, hubo corazones misioneros que regresaron a casa con el alma llena. Desde Jardín América partieron un sacerdote y una religiosa para estar cerca del Sumo Pontífice, y hoy cuentan lo que sintieron cuando lo tuvieron enfrente.

El padre Leosvardo Galeano, vicario de la parroquia Cristo Redentor, viajó a Buenos Aires con un grupo de Apóstoles, junto a una de sus hermanas y su cuñado. Su destino fue Palermo, donde participó de la vigilia que reunió a más de un millón de jóvenes en una noche que ya forma parte de la historia de la Iglesia argentina.

Allí cumplió el deseo que lo había acompañado durante todo el viaje, el de ver al Papa de cerca. “Fue totalmente extraordinario, fuimos con el deseo de ver al papa de cerca y lo logramos, nos saludó y recibimos su bendición”, dijo todavía emocionado.

Una fe que se renueva en la multitud

Galeano contó que regresó con una enorme fortaleza espiritual. Describió el encuentro como una experiencia enriquecedora y profundamente emotiva, en la que compartió oración y alegría con jóvenes llegados de todos los rincones del país.

Para él, esa noche fue mucho más que un recuerdo imborrable. Le sirvió para renovar su fe en la vida consagrada, para recargar fuerzas y para volver con más ganas de servir a Dios en cada hermano que le toque acompañar.

Mientras tanto, otra jardinense vivía su propio momento de gracia en Luján. La hermana Rosalía Franco presenció la Santa Misa en la Basílica, el corazón espiritual de los argentinos por ser la casa de la patrona del país. Desde que llegó sintió que algo especial la esperaba. “Desde un primer momento fue emotivo, al llegar fue grandioso, porque llegamos y estaba todo preparado, sentimos que Nuestra Madre estaba cerca, Ella nos acompañó siempre”.

El abrazo de un padre

La religiosa viajó con un grupo de fieles de Jardín América, que se preparó espiritualmente con un momento de oración previo a la celebración de la Eucaristía. El viaje, recordó, transcurrió en paz. “Estuvimos muy bien, nada malo nos pasó, la Virgen nos cuidó”, agregó. Ver pasar a León XIV en el papamóvil fue uno de los momentos más conmovedores de la jornada y le renovó la fe.

Para la hermana, el Papa es un hombre cercano, que se entregó a su pueblo con ternura. “El papa es un padre de corazón grande, la parte espiritual fue un bálsamo al alma”. Sintió que allí se encontró con Jesús y también consigo misma, algo que, según dejó entrever, se llevó grabado para siempre.

Por último, Rosalía destacó que el Santo Padre se puso “la camiseta Argentina” y habló como un padre a sus hijos, con el deseo sincero de que cada uno encuentre el bien y busque a Jesús por sobre todas las cosas. Recordó además que somos importantes a los ojos de Dios. Ese fue el sentido del lema de la visita, “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, una misión que ahora lleva consigo: valorar lo que se tiene y evangelizar con el mensaje que León XIV dejó en suelo argentino.