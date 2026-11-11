Súper Liga Posadeña: todo confirmado para el inicio de las semifinales

Guaraní recibirá a Mitre en el duelo destacado. En la otra llave, Crucero será local frente a La Cantera, que va por el bicampeonato

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 19:07hs.

El fin de semana se pondrán en marcha las semifinales del torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña y el encuentro destacado será el clásico entre Mitre y Guaraní, que tendrán dos encuentros para avanzar a la final.

La acción arrancará el sábado en Santa Inés, donde Crucero será local ante La Cantera a partir de las 16.30. El conjunto azul va por el bicampeonato, tras haber ganado el torneo Apertura en junio y también por una plaza para el torneo Regional del año que viene.

El Colectivero, por su parte, quiere romper la sequía que arrastra a nivel local desde 2011, cuando se quedó con la temporada 2010/11.

La gran atracción del fin de semana será el clásico posadeño entre Guaraní y Mitre, que se verán las caras el domingo desde las 17 en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. El antecedente inmediato es el de la fecha 8, cuando el Auriazul ganó en Villa Sarita por 1-0 con gol de Matías Espíndola.

Las semifinales son a partidos de ida y vuelta y se definirán en cancha de La Cantera y en el estadio Tito Cucchiaroni de Rocamora. La final se disputará en cancha neutral a partido único.

Por los ascensos

La A Intermedia y el Ascenso también tienen cronograma para los encuentros de ida de las semifinales del Clausura.

El sábado, El Brete recibirá en San Isidro a Sporting desde las 16, mientras que el domingo Yacutinga será local en su cancha ante Colectiveros, también desde las 16, en los partidos de ida de la A Intermedia.

Por el Ascenso, todo se jugará el sábado. En la cancha auxiliar de Crucero, Itatí será local ante Bonpland desde las 16. A la misma hora, pero en la cancha Municipal de San Ignacio, Progreso se medirá con Argentinos.

Al igual que en la Súper Liga Posadeña, las semifinales se disputarán a doble partido, mientras que la definición será a un juego en cancha neutral.