Momento histórico para el pádel: dos misioneros se cruzarán en los octavos del circuito mundial

El misionero Facundo López, junto al español Víctor Ruiz, venció 4-6, 6-3 y 6-4 a Javi Barahona e Ignacio Piotto y avanzó por primera vez a octavos de final de un torneo Premier Padel. Ahora enfrentará a Leo Augsburger y Juan Lebrón en un cruce histórico para el pádel de Misiones.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 19:47hs.

Facundo López y Leo Augsburger se enfrentarán en los octavos de final del Dubai P1 de Premier Padel, en un duelo que marcará un antecedente inédito para la provincia, ya que será la primera vez que dos representantes de Misiones se midan en una instancia de esta categoría dentro del principal circuito mundial.

López, nacido en Comandante Andresito, consiguió una clasificación histórica junto al español Víctor Ruiz, luego de superar a Javi Barahona e Ignacio Piotto por 4-6, 6-3 y 6-4. La pareja tuvo que remontar un partido exigente para quedarse con el triunfo y meterse entre las 16 mejores del certamen.

El camino hacia esta instancia había comenzado con otra victoria trabajada. En su presentación inicial, López y Ruiz derrotaron al español Jesús Moya y al francés Thomas Leygue por 7-5, 5-7 y 6-4, en otro encuentro que se definió en tres sets. De esta manera, el misionero consiguió superar por primera vez la barrera de los 16avos de final en Premier Padel, ratificando además el buen momento que atraviesa la dupla, reciente campeona del FIP Gold Ciudad de Sevilla.

Del otro lado estará Augsburger, quien junto al español Juan Lebrón también tuvo que apelar a una remontada para avanzar de ronda. La pareja se impuso por 4-6, 6-3 y 6-3 ante Manuel Castaño y Pol Hernández, en un partido que demandó casi dos horas de juego.

El posadeño y Lebrón habían iniciado la competencia como segundos preclasificados, pero las bajas de las dos principales parejas del ranking modificaron el panorama del cuadro.

Agustín Tapia y Arturo Coello, máximos favoritos, abandonaron el torneo por recomendación médica, mientras que Federico Chingotto y Alejandro Galán también quedaron al margen debido a una lesión de este último. La retirada de Tapia y Coello, comunicada una vez iniciado el certamen, dejó a Augsburger y Lebrón como la pareja de mayor preclasificación que continúa en competencia, aunque mantienen el segundo puesto en el cuadro original.

El enfrentamiento tendrá, además, una historia particular detrás. López y Augsburger compartieron sus primeros pasos en el circuito argentino, cuando coincidieron como compañeros en torneos de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) y competencias nacionales de menores. Ahora, el crecimiento de ambos los pondrá frente a frente en uno de los escenarios más importantes del pádel internacional.

El encuentro se disputará mañana en el cuarto turno de la pista central del Hamdan Sports Complex de Dubái y podrá seguirse en vivo a través de Disney+. Más allá de la clasificación en juego, el cruce ya tiene un valor especial para Misiones: dos de sus exponentes protagonizarán un duelo histórico en la élite mundial.