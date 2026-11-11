Detuvieron a un hombre en Apóstoles por agredir a su madre y exigirle dinero para comprar alcohol

La mujer, de 68 años, pidió ayuda luego de que su hijo, de 48, la insultara y le reclamara plata para vino y cigarrillos. El sospechoso escapó antes de la llegada policial, pero fue localizado poco después.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 19:00hs.

El hombre, de 48 años, fue denunciado por agredir verbalmente a su madre, de 68, y exigirle dinero para comprar bebidas alcohólicas y cigarrillos. Escapó antes de la llegada de la Policía, pero fue localizado y detenido poco después en el barrio Szczesny.

El procedimiento se inició este miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 13.15, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre un episodio de violencia familiar en una vivienda de Apóstoles.

Al llegar al lugar, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VII se entrevistaron con Estela F. (68), quien manifestó que su hijo, identificado como Juan Antonio V. (48), se encontraba en estado de ebriedad y la agredía verbalmente mientras le exigía dinero para comprar vino y cigarrillos. Además, expresó temor de que la situación pasara a una agresión física.

Según relató la mujer, el hombre se retiró de la vivienda al advertir que los vecinos habían solicitado asistencia policial.

Lo localizaron tras un operativo de búsqueda

A partir de la información aportada, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones hasta localizar al sospechoso y concretar su detención. El hombre registra antecedentes por reiteradas infracciones contravencionales.

Finalmente, fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera de Apóstoles, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.