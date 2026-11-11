Mitre logró su primer triunfo en casa en la Liga Argentina

En un partido muy parejo, el Auriazul sacó a relucir lo mejor de su juego en el último cuarto y ganó 77-65 ante Sportivo Suardi de Santa Fe

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 23:33hs.

Llegó el primer triunfo en casa para Mitre en la Liga Argentina de básquet. Tuvo que pelearlo, sufrir, pero finalmente festejó ante Sportivo Suardi por el 77-65 que no reflejó lo parejo que fue el duelo hasta los minutos finales, cuando el Auriazul fue mejor y cerró el partido a su favor.

El duelo arrancó con el dueño de casa al frente, con buenos tiros y, sobre todo, con efectividad. Mitre metió un parcial de 8-0 para sacar una pequeña ventaja en el marcador, pero los santafesinos siempre entendieron que el partido era largo y que tendrían chances de recuperarse.

Poco a poco, Suardi se acercó en el marcador, pero Mitre siempre mantuvo una luz de ventaja para manejar los hilos del encuentro. Promediando el primer cuarto, los posadeños se escaparon a 10 puntos (17-7), aunque sobre el final la visita recortó la ventaja y el primer parcial terminó 17-14 para Mitre.

En el segundo cuarto empezaron las idas y vueltas, los mejores momentos y los no tan buenos de cada uno. Suardi pasó al frente apenas arrancó el segundo cuarto, pero luego Mitre se recuperó. Así fueron hasta el final de ese segundo cuarto, punto a punto.

Mitre volvió a sacar una luz de ventaja, pero con un triple sobre la chicharra de Luciano Lizarraga, Sportivo Suardi llegó a la igualdad en 38 y así se fueron al descanso largo.

El tercer cuarto pareció ser una continuidad del segundo. Ida y vuelta y todo muy parejo, hasta que Matthew Dade tuvo un buen pasaje, marcó y estiró a cuatro (46-42) la diferencia para Mitre en el marcador.

Esa pequeña diferencia fue suficiente para que el Auriazul comandara las acciones. Lautaro López tuvo intervenciones clave para mantener siempre al frente a Mitre, que con otro buen pasaje de conversiones y buenas defensas le sacó 8 (55-47) cuando quedaban poco más de tres minutos para el final del cuarto.

Pero como había sucedido en el primer cuarto, Suardi reaccionó sobre el final y descontó, aunque el Auriazul se fue al frente al último descanso por 59-57.

Raven Barber se destapó cuando Mitre más lo necesitaba y empezó a ser clave en las ofensivas, para marcar y para bajar rebotes. A 4.30 para el final del juego, Mitre se escapó a 7 (70-63) y cuando restaban 2.30 para el cierre se escapó a 11 (74-63), la máxima diferencia en el encuentro.

La diferencia del final fue el reflejo del buen último cuarto de Mitre y de la tranquilidad del Auriazul para encaminar un nuevo triunfo, que en el pasaje de todo el encuentro fue mucho más parejo. Fue 77-65 para el Auriazul, que festejó por primera vez en casa.

Lautaro López fue el goleador del partido con 20 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. Matt Dade aportó 15 puntos y 8 rebotes, mientras que Raven Barber sumó 13 puntos y 8 rebotes.

El sábado, a partir de las 21.30, Mitre visitará a Independiente en Santiago del Estero por una nueva jornada de la conferencia Norte.

El triunfo de Mitre marcó, además, el fin de una sequía para equipos posadeños en la Liga Argentina, ex TNA. El 15 de junio de 1995 Luz y Fuerza ganó ante Mendoza de Regatas y ascendió a la Liga Nacional, fue el último triunfo de un equipo posadeño en condición de local en la segunda categoría.