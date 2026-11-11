Fabio Sanabria escribe una nueva historia en excelencia en el destino Iguazú

El conserje de Iguazú Grand Hotel, recibió las Llaves de Oro de Les Clefs d’Or International, convirtiéndose en el primer profesional del destino en ser reconocido por la organización.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

Este miércoles se realizó la ceremonia especial en la que Fabio Sanabria recibió oficialmente las prestigiosas 'Llaves de Oro', símbolo internacional que distingue a los conserjes que alcanzan los más altos estándares de calidad en el servicio al huésped. Se trata de un reconocimiento reservado para la élite del hotelería mundial.

Las Llaves de Oro representan mucho más que una insignia, son el emblema de la Union Internationale des Concierges d’Hôtels (UICH), conocida mundialmente como Les Clefs d’Or, una organización centenaria que reúne a profesionales de excelencia capaces de transformar cada estadía en una experiencia inolvidable.

Para recibirla los aspirantes deben demostrar una trayectoria destacada, amplios conocimientos del destino, vocación de servicio, ética profesional y una extraordinaria capacidad para resolver las necesidades de los huéspedes, incluso aquellas que parecen imposibles. Ademas son sometidos a un minucioso examen que acredita sus cualidades.

La incorporación de Fabio Sanabria a Les Clefs d’Or no solo constituye un logro personal fruto de más de 20 años de dedicación y profesionalismo trabajando en hoteles de lujo, sino que también representa un importante reconocimiento para Puerto Iguazú como destino turístico internacional.

Al momento del reconocimiento Fabio Sanabria agradeció a todos, pero hizo un especial agradecimiento a su familia que muchas veces lo esperaba con la comida y llegaba tarde a cenar, valoro la comprensión y el apoyo de su esposa e hija dedicando el reconocimiento a ellas.

Las Llaves de Oro a la Conserjería las creó Ferdinand Gillet en 1929. Esta distinción nació para buscar la excelencia en el trato con el cliente en el sector de los hoteles de lujo. En la Argentina se reúnen bajo el nombre de Asociación Argentina de Conserjes de Grandes Hoteles, entidad que funciona desde 2003 y cuenta con 80 integrantes (hay más de 4200 repartidos en 42 países).