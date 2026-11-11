El Open Amistoso de patín fue una fiesta provincial sobre ruedas en Alem

Más de 150 patinadores de 13 clubes brillaron en el certamen realizado en el Complejo Polideportivo Municipal de Leandro N. Alem.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 21:32hs.

El patinaje artístico vivió una jornada inolvidable el sábado pasado en el Open Amistoso que se realizó en Leandro N. Alem con la participación de 150 patinadores provenientes de distintos puntos de Misiones, representando a 13 clubes.

El torneo se realizó en el Complejo Polideportivo Municipal Dr. Ricardo Balbín bajo la técnica organizadora Nadia Ximena Lohmann y la Comisión de Padres del Recreativo Sport Alem (RSA).

Desde las primeras horas de la mañana se vivió a pleno la actividad en las instalaciones del complejo municipal que se colmó de color, música y destreza. El evento no solo convocó a los protagonistas de la pista, sino que también logró reunir a más de 400 aficionados, entre familiares, amigos y vecinos de Alem y de las localidades visitantes, quienes acompañaron cada presentación con aplausos y muestras de apoyo.

La magnitud y relevancia de la convocatoria contaron con un importante acompañamiento oficial. Estuvieron presentes en el predio el intendente Matías Sebely, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Helard Feltan, y la concejal Norma Brettini, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada y destacaron la trascendencia deportiva y social del encuentro. Como muestra de este reconocimiento, días antes de su realización, el cuerpo legislativo local había otorgado el beneplácito declarando al torneo de Interés Municipal.

En el plano deportivo, la institución anfitriona RSA tuvo una actuación sobresaliente. El Recreativo Sport Alem presentó un plantel de 33 deportistas, quienes demostraron un gran nivel en la pista y brillaron en los muchos podios en todas las categorías de la competencia, cosechando el aplauso de toda su gente.

Más allá de los resultados y de lo estrictamente técnico sobre ruedas, el espíritu del Open Amistoso estuvo marcado por la confraternidad entre las escuelas misioneras. A lo largo de todo el día prevalecieron valores como la amistad, la diversión y la alegría compartida, consolidando al encuentro como un espacio fundamental para el crecimiento del patinaje artístico en la tierra colorada.