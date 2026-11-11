Caso Ueno Bank: un legislador paraguayo pidió a Milei investigar un vuelo que llegó a San Fernando desde Asunción

Eduardo Nakayama sospecha que en esa aeronave llegaron llaves criptográficas ligadas a fondos de ahorristas paraguayos en medio del escándalo por el caso Ueno Bank.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 20:17hs.

La crisis financiera y política que sacude a Paraguay sumó un nuevo capítulo con derivaciones en la Argentina. El senador paraguayo Eduardo Nakayama pidió públicamente la intervención del presidente Javier Milei y de las autoridades argentinas para investigar un vuelo no regular que habría llegado al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, el pasado 6 de noviembre.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador solicitó colaboración para identificar a las personas que arribaron en esa aeronave y determinar si durante la operación se concretó una transferencia de documentos clave o llaves criptográficas. Según la hipótesis que expuso, esos elementos podrían estar vinculados con la salida de fondos públicos, recursos previsionales y ahorros de ciudadanos paraguayos.

"Es prioritario recuperar el dinero de todos los paraguayos y para ello requerimos de la cooperación de todos los países amigos", expresó Nakayama al dirigirse directamente a Milei.

Dos aviones y una presunta transferencia en el aeropuerto

La denuncia está relacionada con movimientos registrados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, durante el viernes 6 de noviembre, cuando se desarrollaba la crisis institucional que terminó con la salida de Santiago Peña de la Presidencia.

Según explicó el senador, la operación habría involucrado a dos aeronaves que coincidieron en el sector del espigón presidencial, un área de acceso restringido. Una pertenecía a Paranair, con matrícula ZP-CRT, mientras que la otra sería un Hawker 900XP con matrícula argentina LV-PUE, que habría continuado viaje hacia San Fernando.

Nakayama sostiene que el avión de Paranair permaneció sobrevolando las inmediaciones del aeropuerto hasta recibir indicaciones para aterrizar. Luego, ambas aeronaves habrían quedado enfrentadas durante aproximadamente diez minutos, período en el que se habría realizado el supuesto intercambio de elementos.

El legislador calificó la maniobra como un "Hot Transfer", expresión con la que describió una transferencia rápida de objetos entre aeronaves. Entre los elementos que busca identificar mencionó dinero en efectivo, documentación sensible y llaves criptográficas que permitirían acceder a activos digitales.

Como respaldo de su denuncia, aseguró contar con capturas de pantalla de Flightradar24, registros de radar y testimonios de personas vinculadas con la actividad aeroportuaria. Sin embargo, todavía no se conoce oficialmente qué transportaban los aviones ni quiénes participaron de la operación.

Los pedidos de informes y la conexión argentina

Además de recurrir públicamente al Gobierno argentino, Nakayama solicitó información a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y a la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

Los requerimientos apuntan a reconstruir los movimientos de las aeronaves, conocer quién autorizó las operaciones en el espigón presidencial, identificar a los pasajeros y tripulantes y establecer qué controles se aplicaron durante los vuelos no regulares.

También pretende determinar si hubo movimientos de personas o si, como sospecha, se trató exclusivamente de un traslado de objetos y documentación.

La investigación adquiere una dimensión internacional porque el destino señalado es San Fernando, en territorio argentino. Por eso, el senador pidió que las autoridades de ambos países trabajen en conjunto para reconstruir el recorrido y establecer qué ocurrió después del aterrizaje.

La crisis de Ueno Bank, detrás de las sospechas

La denuncia aparece en medio del escándalo financiero de Ueno Bank, cuya intervención desató una crisis económica e institucional sin precedentes recientes en Paraguay.

La entidad acumulaba alrededor de 810 millones de dólares en depósitos de organismos públicos, una parte importante correspondiente a recursos previsionales. Además, millones de clientes quedaron afectados por las restricciones sobre sus ahorros y operaciones bancarias.

El caso derivó en investigaciones penales contra directivos de la entidad y en una crisis política que terminó con la salida de Santiago Peña del Gobierno. La Justicia paraguaya también investiga presuntas irregularidades en la administración de fondos, operaciones entre empresas vinculadas y el destino de recursos estatales.

En ese contexto, Nakayama considera necesario seguir el rastro de los activos que podrían haber salido del país y determinar si existieron movimientos hacia el exterior durante los días más críticos de la crisis.

Por el momento, no existe confirmación oficial de que se hayan trasladado fondos, documentos o llaves criptográficas en el vuelo denunciado, ni de que Santiago Peña haya ordenado o participado de esa supuesta operación. La información solicitada a las autoridades aeronáuticas, migratorias y argentinas será clave para establecer si la maniobra ocurrió y cuál fue su verdadero propósito.