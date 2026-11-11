Saltó la banca por segunda vez en el día: el Iplyc pagó casi 200 millones en premios

Con el 7533 La Vespertina repartió más de 80 millones de pesos en premios. A primera hora había salido el 5248 y repartió 113 millones. No ocurría desde el 2023.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 20:32hs.

El papa León XIV trajo suerte a los apostadores de la Quiniela La Vespertina y el miércoles por la tarde salió el 7533, la edad de Cristo, en la Quiniela La Vespertina, que repartió más de 80 millones de pesos en premios. Con eso los apostadores lograron un hecho histórico e hicieron saltar la banca por segunda vez en un día, algo que no pasaba desde el 2023.

El 33 es la edad de Cristo y en estos días del paso del papa León XIV por la Argentina fueron varios los que resolvieron apostar al número religioso.

Por eso cuando en La Vespertina salió el 7533 en el sorteo 05236, ya se palpitaba lo que luego el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc) anunció en sus redes sociales 'saltó la banca' y repartió más de 80 millones de pesos en premios. Según se informó, el Iplyc pagó el 100% de los premios.

Antes, el miércoles por la mañana, con el número 5248 del sorteo 05307, saltó la banca de la Quiniela Misionera Matutina. De acuerdo a la información brindada por el Iplyc, se repartieron más de 113 millones de pesos en premios.

"Una gestión transparente, responsable y comprometida con los apostadores, que garantiza el pago del 100% de los premios. Felicitaciones a todos los ganadores", expresaron desde la entidad a través de las redes sociales. Así, en pocas horas los apostadores se llevaron casi 200 millones de pesos.

No pasaba desde el 2023

La última vez que había pasado un hecho similar fue el martes 30 de mayo del 2023, y en aquella ocasión se abonó un total de 77.916.297,41 pesos a quienes apostaron al N° 1832 (dinero) y al N° 8123 (cocinero), a la cabeza de la Quiniela Misionera Matutina y a la Quiniela Misionera Vespertina, respectivamente.

El 32, uno de los preferidos entre los apostadores, hizo su esperada aparición en el Sorteo Nº 7813, repartiendo 58.309.858,01 pesos en premios. El 23 llegó en el Sorteo N° 4373, ya entrada la tarde, y repartió 19.606.439,40 pesos.

La 18° del año

El hecho ocurrido hoy provocó la 18° vez que ‘salta la banca' del Iplyc en lo que va del año.

Para registrarse un ‘salto de banca’ debe ocurrir que el monto a pagar supere tres veces la recaudación en los sorteos ordinarios, o dos veces en los extraordinarios. Los apostadores al primer día hábil siguiente ya disponen del pago en sus respectivas agencias, indicaron desde el Iplyc.

La última vez que había saltado la banca, fue el 24 de octubre donde se repartieron más de 190 millones de pesos a quienes acertaron el 4732, en el sorteo Nº 8845 de la Quiniela Matutina.

El primero fue el 6 de enero, en la Matutina al 9432 (El dinero), con 156 millones de pesos. El segundo, con 50 millones, el 27 de enero en la Vespertina al 3421 (La mujer), sorteo Nº 5037. El tercero, el 9 de febrero en la Nocturna con el 7132 (El dinero), sorteo Nº 14034 y se pagó más de 233 millones de pesos.

El 12 de febrero apostaron en la Nocturna al 8232 (El dinero), sorteo Nº 5081. Se pagó 89 millones de pesos en el cuarto salto de banca del año. El quinto fue el 26 de febrero con el 8332, en la Primera Matutina Nº 5092. Se pagó 127 millones de pesos. El sexto, el 8 de abril, en el sorteo Nº 5084 de la Vespertina, se pagó 119 millones de pesos con el 1318 (La sangre).

El séptimo, el 29 de abril, en la Nocturna Plus, con el 5532 (El dinero) en el sorteo Nº 6296, con 288 millones de pesos. El octavo, el 24 de junio, en la Matutina Plus, con el 2832 (El dinero). Fue el sorteo Nº 0625 y se pagó 145 millones de pesos. El noveno en la Previa, sorteo Nº 0897, del 27 de junio, con el 3414 (El borracho) y se pagó más de 93 millones.

El décimo fue el 12 de agosto, sorteo Nº 8782 de la Matutina, con el 3121 (La mujer). Se pagó más de 117 millones. Más de 120 millones de pesos se pagaron el 19 de agosto, en el sorteo Nº 5176 (Vespertina), con el 3932 (El dinero), en el undécimo. Más de 205 millones de pesos se pagó el 24 de agosto, sorteo Nº 6392 de la Nocturna Plus, con el 7132 (El dinero) en el décimo segundo.

Más de 95 millones de pesos se abonó, el 8 de septiembre, sorteo Nº 958 de la Previa, con el 6814 (El borracho) en el décimo tercer ‘salto de banca’; el decimocuarto fue hasta ahora el que más dinero repartió hasta la fecha, más de 372 millones de pesos el 3 de octubre, en el sorteo Nº 6427 de la Nocturna Plus, con el 2332 (El dinero), mientras que el 13 de octubre, sorteo Nº 5282 de la Primera Matutina, el 6013 (La yeta) se convirtió en el décimo quinto salto de banca y pagó 108 millones de pesos.

A ello se suma este último caso del sábado 24 de octubre, cuando el 4732 (El dinero) repartió entre los apostadores del sorteo Nº 8845 de la Matutina más de 190 millones de pesos.

De esta forma, el dinero (32) provocó dos de cada tres casos de este 2026 (diez), mientras que la mujer (21) y el borracho (14) fueron responsables de dos ‘saltos de banca’ cada uno y los dos restantes estuvieron a cargo de la sangre (18) y la yeta (13).

Durante el 2025, para esta fecha se habían registrado también 16 casos, 10 de los cuales fueron protagonizados por el 32 (el dinero).