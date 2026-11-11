Lo perdieron todo en minutos y la solidaridad los ayudó a levantarse

Diez emprendedores de Puerto Esperanza recibieron una ayuda para volver a trabajar tras el temporal que destruyó la feria

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 18:58hs.

Cuando el viento y la lluvia arrasaron con la feria, muchos emprendedores de Puerto Esperanza vieron cómo se perdía de un momento a otro el trabajo de semanas. Hoy, con una ayuda económica de la Municipalidad, diez de ellos pudieron empezar a reponerse. El aporte les permitirá comprar nuevos gazebos y herramientas para volver a trabajar con normalidad.

Todo ocurrió el 3 de octubre, mientras se desarrollaba en el predio del Polideportivo Carlos Ortigoza el programa chamamecero de Misiones al Mercosur. Un fuerte temporal azotó el lugar, destruyó por completo los gazebos y echó a perder la mercadería que los feriantes tenían lista para vender.

Pasado el golpe, la respuesta fue colectiva. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, junto a los propios feriantes, organizó un bingo comunitario y una rifa solidaria para juntar fondos. En ese marco, el intendente se acercó y anunció que el municipio complementaría lo recaudado con un subsidio directo.

La titular del área, Susana Giménez, recordó cómo fueron aquellas horas y cómo se gestó la ayuda. “Ese día se desató una tormenta fuerte donde todos los emprendedores tuvieron la pérdida total de los gazebos y de los insumos de su emprendimiento. A raíz de eso organizamos un bingo con la colaboración de los emprendedores para poder recaudar parte de lo perdido. En ese momento, el intendente se acercó y anunció una ayuda económica para todos los que estuvieron organizando el evento para recuperar parte de lo destruido”.

La funcionaria también dimensionó el impacto del temporal y precisó a cuántas personas alcanzó esta primera entrega. “Entendemos que tuvieron pérdidas por aproximadamente 350.000 pesos cada uno. Hoy se le hizo la entrega oficial de una ayuda económica a diez emprendedores que registraron pérdidas totales de sus insumos y de sus herramientas para llevar a cabo su emprendimiento”.