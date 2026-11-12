León XIV ya en Perú recordó su vínculo con el país: "Regreso también a mi patria"

En su primer discurso en Lima, el Pontífice evocó los años de trabajo pastoral y el cariño recibido de las familias peruanas. También llamó a fortalecer la convivencia democrática, respetar las diferencias y garantizar el acceso a la salud.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 7:00hs.

El papa León XIV pronunció este miércoles su primer discurso en Perú, país al que llegó luego de concluir su visita apostólica de cuatro días a la Argentina. Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional de Lima, recordó los años que vivió en territorio peruano y destacó el profundo vínculo que construyó con sus habitantes. "Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi historia también les pertenece a ustedes. Regreso también a mi patria", expresó.

El Pontífice evocó su experiencia pastoral y agradeció el recibimiento que tuvo durante su permanencia en el país. "Durante los años que viví aquí, aprendí de su fe. Me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo sus mesas y algún buen ceviche, y me hicieron sentir uno de los suyos", manifestó.

León XIV también hizo referencia a la nacionalidad peruana que obtuvo en 2015 y señaló que ese reconocimiento formalizó un vínculo que el pueblo había construido con él mucho antes.

En otro tramo de su discurso, llamó a fortalecer la convivencia democrática, con respeto por las diferencias y compromiso con el bien común. "La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país", sostuvo.

Además, pidió respaldar a las familias mediante servicios de salud accesibles y políticas de medicina preventiva. En ese sentido, hizo especial hincapié en la necesidad de acompañar a quienes trabajan en el cuidado de otras personas. "Quienes dedican sus fuerzas a cuidar a otros necesitan también encontrar quién cuide de ellos", afirmó.

El inicio de su visita a Perú

León XIV llegó a Lima durante la tarde del miércoles, luego de despedirse de la Argentina, donde encabezó cuatro jornadas de actividades religiosas e institucionales. En el aeropuerto fue recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y posteriormente recorrió distintas avenidas de la capital entre banderas, aplausos y muestras de afecto de los fieles.

La comitiva llegó hasta la Plaza de Armas, donde el Papa recibió honores de Estado en el Palacio de Gobierno. Durante la ceremonia, también entonó las estrofas del Himno Nacional peruano junto a un coro infantil.

El Pontífice permanecerá en Perú hasta el 16 de noviembre, en una visita que contempla encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades religiosas, además de celebraciones multitudinarias en distintas localidades. Uno de los momentos más significativos será su regreso a Chiclayo, ciudad del norte peruano donde vivió durante ocho años y ejerció como obispo.