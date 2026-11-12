Tras fuerte operativo de búsqueda en Posadas

Hallaron sanas a las dos adolescentes que eran intensamente buscadas

La Policía de Misiones logró localizar a Victoria Rebeca P. (14) y Yomara Raquel P. (16), quienes se habían ausentado del Hogar Papa Francisco. Ambas fueron encontradas esta tarde en una vivienda del barrio Calandrias de Posadas, tras un operativo de búsqueda e investigación desplegado por efectivos de distintas dependencias policiales.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:09hs.

La Policía de Misiones logró localizar a Victoria Rebeca P. (14) y Yomara Raquel P. (16), quienes se habían ausentado del Hogar Papa Francisco. Ambas fueron encontradas esta tarde en una vivienda del barrio Calandrias de Posadas, tras un operativo de búsqueda e investigación desplegado por efectivos de distintas dependencias policiales. A partir de la denuncia realizada por la encargada del establecimiento, Liliana Mabel G. (42), efectivos de la Unidad Regional X iniciaron las actuaciones y desplegaron tareas de búsqueda para establecer el paradero de las adolescentes. La investigación continuó con distintas averiguaciones, hasta que personal de la Dirección de Investigaciones Complejas logró establecer que ambas se encontraban en la casa de un familiar. Con esa información, una comisión policial se dirigió hasta una vivienda ubicada en la intersección de las calles Yerbal y Eugenio Franco, en el barrio Las Calandrias, donde se entrevistaron con Ramón Alberto F., tío de las menores. El hombre manifestó que sus sobrinas le habrían solicitado quedarse unos días en su domicilio. Finalmente, las adolescentes fueron trasladadas a Sanidad Policial para ser examinadas por el personal médico y posteriormente quedaron a disposición de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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