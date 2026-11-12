Operativos de prevención en Posadas y Garupá dejó 32 personas detenidas

El operativo de seguridad se llevó adelante entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Los detenidos están vinculados a vinculados a robos y contravenciones, además, los efectivos recuperaron herramientas, equipos electrónicos y otros objetos denunciados como sustraídos.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 9:55hs.

Un total de 32 personas fueron detenidos entre la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves, en el marco de un operativo de prevención que llevó adelante la policía de Misiones, en las ciudades de Posadas y Garupá. Los demorados están vinculados a robos y contravenciones, además, los efectivos recuperaron herramientas, equipos electrónicos y otros objetos denunciados como sustraídos.

Las intervenciones estuvieron a cargo de distintas dependencias de las Unidades Regionales I y X, con procedimientos en barrios, zonas comerciales y espacios públicos. Entre las 00:30 y las 5, efectivos de la Comisaría Decimoséptima realizaron recorridas a pie en las chacras 55, 54, 227, 58 y 79. El operativo finalizó con 18 personas detenidos vinculados a contravencionales, además de delitos contra la propiedad y las personas.

En paralelo, entre las 2 y las 4, policías de la Comisaría Sexta identificaron a 30 personas y cinco vehículos, y demoraron a siete hombres para averiguación de antecedentes.

Por otra parte, investigadores de la Unidad Regional X recuperaron una guitarra criolla y una pulidora que habían sido comercializadas en los barrios Santa Clara y Piedras Blancas. Por el hecho fue detenido Alan Basilio A. (23), mientras que la Justicia dispuso recibir declaraciones a los compradores y restituir los bienes a su propietaria.

Asimismo, efectivos de la Comisaría Vigésima detuvieron a Rodrigo Eliseo L. (34) y recuperaron un parlante robado en el barrio Oleritos. En otra investigación, la misma dependencia detuvo a Brian M. (24) y secuestró una motosierra.

A su vez, policías de la Comisaría Decimoprimera recuperaron una hidrolavadora sustraída, que había sido escondida entre malezas en inmediaciones de la avenida Cabo de Hornos.

En otros procedimientos, la Comisaría Tercera detuvo a Diego Armando G. (43), alias “Pajarito”, investigado por el hurto de un par de zapatillas. También fueron detenidos Walter Rodrigo A. (34), por disturbios en el centro, y otros dos hombres de 22 y 33 años, señalados por ocasionar daños a plantas y flores en la zona de la Costanera.

Los procedimientos quedaron sujetos a las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes, mientras continúan las tareas de prevención e investigación en las distintas jurisdicciones.