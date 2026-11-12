Detuvieron al superintendente de Bancos de Paraguay en la investigación por la intervención de Ueno Bank

Holger Insfrán fue arrestado este jueves en el marco de la causa que también involucra al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo. La investigación apunta a presuntas irregularidades y vínculos con la entidad financiera.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 10:00hs.

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido este jueves en el marco de la investigación judicial por la intervención de Ueno Bank, una causa que ya derivó en la detención y prisión preventiva del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el procedimiento forma parte de las actuaciones contra los exfuncionarios, señalados por sus presuntos vínculos con la entidad financiera, que durante la gestión de Peña recibió importantes recursos de organismos públicos, entre ellos cinco cajas previsionales.

Insfrán se desempeñaba al frente de la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central encargado de fiscalizar y regular las entidades que integran el sistema financiero paraguayo.

La investigación tomó mayor dimensión el pasado 3 de noviembre, cuando se conoció el inicio de un proceso de resolución contra Ueno Bank, que contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes. Tres días después, el Senado destituyó a Peña mediante un juicio político por "mal desempeño de funciones". El exmandatario fue detenido horas después de la decisión parlamentaria.

Por su parte, Carvallo renunció a la presidencia del Banco Central el mismo día en que se anunció el proceso de intervención de la entidad y se entregó a las autoridades poco después del arresto de Peña.

Las acusaciones contra los exfuncionarios

De acuerdo con la Fiscalía, Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Por estos cargos, la Justicia ordenó su prisión preventiva y podría enfrentar una pena máxima de 15 años de cárcel.

En tanto, Carvallo está acusado de presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

El exfuncionario había presidido Financiera Ueno, entidad de la que posteriormente surgió Ueno Bank, antes de asumir al frente del Banco Central en 2023.

La devolución de los depósitos

En paralelo a la investigación judicial, el Banco Central informó que el 100% de los clientes alcanzados por la garantía estatal ya recibió un anticipo de la devolución de sus fondos.

El mecanismo fue establecido mediante una ley de emergencia aprobada por el Congreso y contempla una cobertura de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos 121.760.000 guaraníes, aproximadamente 19.600 dólares.

Además, la autoridad monetaria tiene plazo hasta el próximo lunes para completar la devolución de los recursos a los ahorristas que tengan depósitos congelados de hasta 75 salarios mínimos, es decir, unos 228.300.000 guaraníes, equivalentes a cerca de 36.616 dólares.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la situación de Ueno Bank continúa bajo seguimiento de las autoridades financieras paraguayas, en medio de un proceso que involucra a exintegrantes de los principales organismos económicos del país.