Misiones tendrá un jueves caluroso y húmedo, con máximas de 34 grados y posibles tormentas

La Dirección General de Alerta Temprana anticipó una jornada con temperaturas elevadas en toda la provincia. La inestabilidad podría generar chaparrones y tormentas aisladas, con precipitaciones de entre 2 y 8 milímetros.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 7:30hs.

Misiones tendrá este jueves una jornada marcada por el calor intenso y la elevada humedad, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados en Posadas. Además, se prevén chaparrones y tormentas aisladas debido a las condiciones de inestabilidad.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, las precipitaciones estimadas se ubicarán entre los 2 y 8 milímetros, aunque los fenómenos podrían presentarse de manera localizada en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a las temperaturas, la mínima provincial será de 20 grados en Aristóbulo del Valle, mientras que la máxima llegará a los 34 grados en la capital misionera.

La combinación de las altas temperaturas y la humedad también podría generar sensaciones térmicas superiores a los valores registrados en los termómetros, por lo que se espera un ambiente pesado durante gran parte del día.

Por otra parte, los vientos serán leves, de direcciones variables, con velocidades de entre 2 y 12 kilómetros por hora.

El pronóstico fue elaborado por la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.