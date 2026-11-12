Dos detenidos por el robo de un celular y documentación a un joven en Jardín América

Atraparon a dos jóvenes de 18 años por el robo de un celular y documentación a un hombre de 33. Tras un allanamiento y una requisa judicial, la Policía recuperó el teléfono y las pertenencias del damnificado; uno de los detenidos tiene un amplio prontuario delictivo.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 9:01hs.

Dos jóvenes de 18 años, fueron detenidos en las últimas horas por la policía, al ser los principales sospechosos de perpetuar el robo de un celular y documentación a un joven. Uno de los atrapados posee un amplio prontuario delictivo.

Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó a partir de la denuncia de Matías Raúl P. (33), quien manifestó que le habían sustraído un teléfono Xiaomi Redmi Note 13 Pro y dos billeteras que contenían documentación y tarjetas.

De inmediato comenzó una investigación para tratar de dar con los delincuentes; es así que, a partir de las averiguaciones, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional IX detectaron movimientos de dinero hacia una cuenta de Mercado Pago vinculada con Brian S. (18), lo que permitió avanzar en la identificación de los involucrados.

Con los datos recabados y una orden judicial, los investigadores allanaron una vivienda ubicada en el barrio San Martín, allí detuvieron a Brian y secuestraron dos teléfonos celulares de interés para la causa.

En tanto que, en la continuidad del operativo, los policías localizaron y detuvieron a Daniel S. (18), alias “Muñeco de Barro”, quien había intentado escapar al advertir la presencia policial.

Posteriormente, los investigadores recuperaron el celular denunciado, que había sido adquirido por un tercero. Además, durante una requisa autorizada por la Justicia, encontraron entre las prendas de “Muñeco de Barro” las billeteras, documentos y tarjetas pertenecientes al damnificado.

Finalmente, ambos detenidos quedaron alojados en sede policial, a disposición del magistrado interviniente.