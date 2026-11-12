Dijo ser víctima de trata y pidió ayuda, detectaron que tenía pedido de captura por el crimen de Magalí Levy

La mujer ingresó ilegal a Misiones denunciando que era víctima de trata en Paraguay y quedó bajo resguardo policial en un refugio. Las pericias confirmaron que tenía un pedido de captura internacional por el crimen de Magalí Yael Levy, ocurrido en Recoleta en 2025.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 7:55hs.

La mujer quedó ahora detenida.

La Policía de Misiones identificó a una ciudadana paraguaya que había quedado bajo protección tras manifestar que era víctima de trata de personas. Las pericias permitieron establecer que se trata de una mujer buscada por su presunta participación en el asesinato de Magalí Yael Levy, de 28 años, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta.

El hallazgo fue resultado de las tareas de la Dirección Trata de Personas, que verificó su identidad mediante consultas migratorias y pericias dactiloscópicas. Sobre la mujer pesaba un pedido de captura internacional emitido a través de Interpol. Las actuaciones se realizaron con intervención de la Justicia Federal y en coordinación con Gendarmería Nacional.

La investigación avanzó el miércoles 11, cuando se recibieron los resultados de las pericias de identificación solicitadas por la dependencia policial especializada. Las diligencias habían comenzado para establecer fehacientemente la identidad de la mujer e incluyeron consultas con organismos migratorios de Paraguay y la toma de sus huellas dactilares, en el marco de la intervención de la Fiscalía Federal.

Operativo fronterizo

El procedimiento se había iniciado durante la madrugada del lunes 9, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un vehículo con cuatro ocupantes en un control realizado en el ingreso a Puerto Alcázar. En el automóvil viajaban tres ciudadanos paraguayos y un hombre de nacionalidad china. Al revisar la documentación, los uniformados constataron que una de las mujeres y el ciudadano chino no podían acreditar su ingreso regular a la Argentina.

La situación fue puesta en conocimiento de la Justicia Federal, que dispuso las medidas migratorias correspondientes. Sin embargo, mientras era trasladada hacia el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, la mujer manifestó que era víctima de trata de personas y que había sufrido abusos sexuales en Paraguay.

A partir de esas declaraciones, el martes 10, cerca del mediodía, la Fiscalía Federal de Posadas, a cargo de la fiscal Silvina Gutiérrez, ordenó la intervención de la Dirección Trata de Personas de la Policía de Misiones. En conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos, los efectivos activaron los mecanismos de asistencia, contención y protección. La mujer fue alojada inicialmente en una casa refugio.

Durante esa intervención, los investigadores realizaron las gestiones que permitieron determinar su identidad y confirmar que tenía un pedido de captura internacional. Con esa información, avanzaron con las actuaciones judiciales junto con la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones, de Gendarmería Nacional. La mujer permanece bajo resguardo en el Escuadrón 50 de esa fuerza federal, mientras se completan las medidas procesales ordenadas por la Justicia.

El crimen de Recoleta

El crimen por el que era buscada ocurrió el 7 de marzo de 2025, en un departamento de Recoleta. Magalí Yael Levy, de 28 años, madre de dos hijos e integrante de la comunidad judía argentina, fue encontrada asesinada por su esposo, luego de que no fuera a retirar a los niños del colegio.

De acuerdo con la investigación judicial, la joven murió por asfixia y fue hallada atada de pies y manos. Del departamento también fueron sustraídos una caja fuerte y su teléfono celular. Una de las principales hipótesis sostiene que una mujer que trabajaba como empleada doméstica habría facilitado el ingreso de un cómplice a la vivienda.

El análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones y otras pruebas permitió identificar a varios sospechosos. Entre ellos está Iván G., hermano de la mujer buscada, quien fue detenido en abril de 2025 en Paraguay. También quedó vinculado a la investigación Osmar A., por su presunta participación en el ocultamiento de elementos relacionados con el robo.