Tres pasos fronterizos sobre el Paraná y uno sobre el Iguazú permanecen cerrados

En tanto, la circulación por las rutas nacionales 12 y 14 y por las rutas provinciales se desarrollaba con normalidad.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 7:57hs.

Imagen referencial.

La Policía de Misiones informó que este jueves 12 de noviembre, a las 7 horas, cuatro pasos fluviales fronterizos permanecían cerrados en la provincia: tres sobre el río Paraná y uno sobre el río Iguazú. En tanto, la circulación por las rutas nacionales 12 y 14 y por las rutas provinciales se desarrollaba con normalidad.

De acuerdo con el relevamiento de la Dirección General de Seguridad, sobre el río Paraná continuaban cerrados los pasos de Eldorado, Puerto Rico y Corpus, mientras que permanecían habilitados los de Wanda, Puerto Libertad, Santa Ana, San Ignacio y Candelaria.

Por su parte, sobre el río Iguazú se encontraba cerrado el paso fluvial de Puerto Iguazú. En cambio, los cuatro pasos fronterizos sobre el río Uruguay, correspondientes a Alba Posse, San Javier, El Soberbio y Panambí, estaban habilitados.

En cuanto a las alturas de los ríos, el Paraná registraba 23,60 metros en Puerto Libertad, 13,75 metros en Puerto Rico y 8,98 metros en Santa Ana. A su vez, el río Iguazú alcanzaba los 3,30 metros en Andresito.

Sobre el río Uruguay, las mediciones indicaban 5,15 metros en Alba Posse, 5,10 metros en Panambí, 4,75 metros en El Soberbio y 4,20 metros en San Javier.