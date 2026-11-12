Río Uruguay "evalúa seriamente" dejar de prestar el servicio de transporte urbano en Apóstoles e Iguazú

Lo afirmó el empresario Darío Skrabiuk. Aludió a la baja demanda y mayor competencia con el transporte por plataformas como Uber y DiDi. Desde el Ejecutivo municipal de Apóstoles descartaron haber recibido alguna comunicación formal sobre el posible cese del servicio.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 8:26hs.

La empresa Río Uruguay analiza dejar de prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en Apóstoles y Puerto Iguazú, o así lo confirmó su titular, Darío Skrabiuk, quien atribuyó la situación a una fuerte caída en la cantidad de usuarios y a las dificultades para sostener económicamente las prestaciones en el interior de Misiones.

"Estamos analizando muy seriamente, porque no estamos dispuestos a sacar dinero de un bolsillo para ponerlo a otro bolsillo", manifestó el empresario en una entrevista en Radio República. En esa línea, fue tajante al decir que la continuidad dependerá de que se reviertan los números actuales: "Si no se recompone y no se resuelve, y se quedarán sin servicio de transporte urbano".

Según Skrabiuk, la disminución de pasajeros impactó especialmente en los servicios que la firma presta fuera del área metropolitana de Posadas. Como ejemplo, señaló que en Puerto Iguazú pasaron de transportar un promedio de 150.000 pasajeros mensuales a unos 30.000. "Es una caída terrible", sintetizó.

"El problema es que no le alcanza a la gente", sostuvo al referirse a los motivos de la retracción. También mencionó el crecimiento de las aplicaciones de transporte y los cambios en los hábitos de consumo como factores que afectan al sistema tradicional.

En ese contexto, indicó que Río Uruguay redujo sus prestaciones en distintos corredores provinciales. En el caso de Iguazú, recordó que anteriormente contaban con 11 servicios y que actualmente realizan seis, todos con unidades más pequeñas para adecuar los costos a la demanda.

El empresario también cuestionó la distribución de las compensaciones estatales al transporte y consideró que el interior provincial recibe una asistencia insuficiente. "Iguazú y Apóstoles no tienen nada", afirmó, al reclamar una revisión del esquema y una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados.

Skrabiuk planteó, además, que la empresa hoy prioriza la rentabilidad de sus operaciones y que los servicios nacionales y los viajes internacionales, particularmente a Brasil, muestran un escenario más favorable. "Hoy la empresa pasó a ser una empresa donde miramos números. Y los números se tienen que ver", remarcó.

"Nosotros no estamos dispuestos a sacar plata de un bolsillo para poner en otro bolsillo", agregó.

Mientras estas declaraciones habilitan preguntas sobre la continuidad del servicio en localidades clave de la provincia, desde el Ejecutivo municipal de Apóstoles aclararon a El Territorio que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación oficial de la empresa sobre un eventual cese de la prestación.

La situación tiene un antecedente reciente. En marzo de este año, la empresa interrumpió durante varios días el servicio urbano en Apóstoles y el Municipio debió implementar recorridos especiales con colectivos propios para garantizar el traslado de estudiantes de los niveles primario y secundario. En aquella oportunidad, las autoridades también iniciaron conversaciones con la prestataria para intentar resolver el conflicto.