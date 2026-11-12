Llevan a juicio a un agente aduanero por una carga de pollos, huevos y pan dulce hacia Paraguay

El debate comenzará este viernes 13 de noviembre en el Tribunal Federal de Posadas. Maxi Sebastián G. C. está acusado de permitir que un vehículo cruzara el puente San Roque González de Santa Cruz con mercaderías cuyo valor fue estimado en casi 1 millón de pesos.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 9:30hs.

El Tribunal Federal de Posadas iniciará este viernes, a las 8.30, el juicio contra Maxi Sebastián G. C., acusado por la presunta comisión de los delitos de contrabando de exportación agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación sostiene que el imputado, quien se desempeñaba como funcionario de la Aduana, habría permitido la salida ilegal de mercadería hacia Paraguay. La causa está caratulada como infracción a la Ley 22.415, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

El hecho investigado habría ocurrido durante la siesta del 19 de diciembre de 2023, en el sector de salida del país del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Según la hipótesis acusatoria, el aduanero permitió que continuara su marcha un vehículo con patente paraguaya repleto de alimentos argentinos.

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría tenido plena visibilidad del interior del rodado y, en determinadas ocasiones, habría girado la cabeza hacia la parte trasera. Sin embargo, no habría realizado otras maniobras de control antes de dejar que el vehículo siguiera rumbo a Encarnación.

Al llegar al puesto aduanero paraguayo, las autoridades encontraron en el automóvil 25 cajas de muslos de pollo, 18 cajas de alitas, 160 maples de huevos -un total de 4.800 unidades- y pan dulce. La mercadería fue valuada en $906 mil pesos. También se tomaron fotografías que, según consta en la causa, mostraban el vehículo cargado hasta el techo.

El juicio comenzará con las lecturas de los requerimientos de elevación a debate presentados por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, además de las declaraciones del acusado y la producción de prueba pericial, entre otras medidas.

El tribunal estará integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, como presidente, Fabián Gustavo Cardozo y Ruth Ponce de León. En el debate intervendrán el fiscal general Pablo Ricardo Di Loreto o su subrogante, y las representantes de la querella de ARCA, Rosana Beatriz Sienra y Yamila Luján Amado. La defensa estará a cargo de los abogados Hugo Zapana y Daniel Patricio Zapana.