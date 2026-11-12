Una crisis vincular y de tolerancia, el detrás de las situaciones de violencia en las escuelas  

El aumento de las agresiones entre estudiantes y su aparición a edades cada vez más tempranas ponen en evidencia una problemática que excede el ámbito escolar. Profesionales advierten sobre el debilitamiento de la empatía, las dificultades para aceptar las diferencias y el impacto de los discursos de odio en la construcción de los vínculos, y plantean la necesidad de involucrar a las familias y a las instituciones en la prevención y el acompañamiento de niños y adolescentes

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:09hs.

Esta semana se hicieron públicos los hechos que involucraron a estudiantes de un colegio secundario de Posadas: una adolescente fue perseguida por otras quince de la misma institución para ser agredida. No es un hecho aislado ni una excepción, tampoco es la única manera en que se manifiestan los hechos de violencia que cada vez son más frecuentes en todos los niveles educativos.

La escalada de agresividad y violencia entre estudiantes ya no es algo que se limite a la educación secundaria, como quizás sucedía hace no tantos años, ya se ve en las escuelas primarias y hasta en el nivel inicial. También se intensificaron esos niveles de agresión.

“Este año son muchísimo más este tipo de consultas. Esto que se conoció ahora tiene que ver con las escuelas secundarias, pero tristemente se va anotando en instituciones del nivel primario y que no salen a la luz”, señalaron en diálogo con El Territorio la psicóloga Noelia Gavilán y la psicopedagoga Andrea Verón Gallardo, profesionales que integran el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI) que brinda un servicio de escucha, acompañamiento, asesoramiento y orientación gratuito a todas las instituciones públicas de Misiones.

Situaciones de bullying, de grooming que no involucran solamente a estudiantes, sino que son propiciadas desde las familias hacia los docentes y, en ocasiones, entre los docentes, son algunas de las razones por las que recibieron pedidos de asistencia este año. “Hay un incremento de la baja tolerancia que se tiene ante diferentes situaciones, a veces tienen que ver con una dificultad en la comunicación y eso ya genera mucho malestar y una reacción desmedida”, sostuvo Gavilán.

Es que sí, señoras y señores, este drama no tiene un sólo factor y su complejidad hace que no se la pueda tomar a la ligera ni redactar postulados condenatorios hacia los niños, niñas y adolescentes, que tanto se leen por estos tiempos en las redes sociales.

Pero ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hace que estos hechos se repitan cada vez más y a edades más tempranas? ¿Qué hace que un chico se sienta con el derecho de dañar -cualquiera sea la forma- a otro? Ciertamente estas preguntas deberían interpelar a toda la sociedad.

Esto puede entenderse como una expresión de una crisis vincular y de tolerancia, en un contexto en el que se debilitan las herramientas para relacionarse con otros, aceptar las diferencias y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. No se trata de responsabilizar exclusivamente a niñas, niños y adolescentes, sino de reconocer que estas conductas también dejan ver dificultades que atraviesan los ámbitos familiares, escolares y sociales en los que construyen sus formas de relacionarse.

“Son dificultades vinculares también, porque, de pronto, con el uso y el abuso de las redes sociales, principalmente del celular, hay un declive de las habilidades sociales en el cara a cara. Sumado a la escasa tolerancia que tenemos hacia aquel otro que piensa, siente diferente en relación a uno mismo. Eso muchas veces genera ese tipo de dificultades que va escalando y tristemente se está viendo en mayor medida en varios niveles educativos”, indicó Gallardo.

Las profesionales remarcaron que las escuelas no pueden llevar adelante acciones punitivas hacia los estudiantes que tienen conductas agresivas o intolerantes ya que deben respetar distintas normativas nacionales y provinciales que disponen la obligatoriedad de las trayectorias escolares. Debe, sin embargo, primero trabajar en la prevención en todos los niveles y, si sucede, llevar adelante actividades de reparación que varían según la gravedad de los acontecimientos y que permitan una reflexión de lo sucedido por el adolescente que tuvo la situación agresiva. “Estos niños, niñas y adolescentes están en este proceso de formación y necesitan este acompañamiento para poder adquirir herramientas que le permitan desempeñarse de la mejor manera en el contexto educativo y en cualquier otro contexto, en la vida”, enfatizaron.

En ese sentido, recalcaron la importancia del compromiso de las familias para poder abordar estos acontecimientos junto al docente y la institución educativa. “Recordemos que estas conductas agresivas, muchas veces tienen que ver con situaciones vivenciadas desde su familia. Por eso no hablamos de agresores, porque no sabemos qué le está pasando a este niño, niña o adolescente para llegar a accionar de determinada manera”, sostuvieron.

Según sea el caso, la escuela también puede contar con el apoyo de otros organismos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, como la Dirección de Niñez, la Defensoría o la Policía y realizar la denuncia correspondiente, “cuando la situación sea grave y realmente lo amerite”.

Por cualquier situación que evidencien, las instituciones educativas públicas de todos los niveles pueden escribir por asistencia al 3764-586635, que es la línea del GPI.

Lo que no vemos: los discursos de odio

“Lo que no estamos viendo es que estamos transitando una etapa en la que los discursos de odio, esta insistencia en mensajes de alto nivel de egocentrismo e individualismo están debilitando lo que tiene que ver con las habilidades emocionales que son claves para garantizar la sana convivencia, como la empatía, mirar al otro, el respeto por la vida del otro, pero sobre todo, el respeto por la diferencia, por aquel que no piensa como yo, que no responde a principios o ideas que espero del otro”, consideró, por su parte, la psicopedagoga Karen Baukloh, Coordinadora Provincial de Educación Social y Emocional del Ministerio de Educación de Misiones.

En ese sentido, observó que el desafío de hoy es levantar la voz y entender que para que un sujeto llegue a niveles de violencia pasan cosas antes “y en ese antes aparece el desarrollo de lo emocional, la recepción de valores o prácticas de crianza que ya se van consolidando en la primera etapa de la vida”.

“Hay un punto que tiene que ver con infancia o adolescencia muy sola, no porque haya una intencionalidad abandonarlas, la misma vida hace que los cuidadores, los que acompañan, tengan que estar mucho tiempo trabajando o por diferentes razones. Esta soledad lo debilita en términos de tener referentes sobre los cuales construir esta identidad, la autoestima, sostenerse emocionalmente para que justamente pueda convivir con otros”.

Frente a este debilitamiento de los lazos sociales y de la convivencia, hizo un paralelismo con los sucedido estos últimos días con la visita del papa León XIV, que independientemente de las expresiones de fe a las cuales cada uno adhiera, “vimos claramente la urgencia social que hay hoy de mensajes que hacen bien, de salir al encuentro, de salir del abrazo”.

“Que el compromiso nos quepa a quienes acompañamos. Lo primero es no negar lo que está pasando, porque lo que se ve en algunos adultos en este tiempo es la sobreprotección, lo cual no está mal, pero ya cuando entramos en la sobresecurización, que tiene que ver con que te protejo tanto al punto de que dejo de ver el error que cometés o lo que está mal que hagas”, advirtió.

Así, señaló que desde la escuela se puede abordar la problemática con propuestas pedagógicas, diseñar propuestas específicas de acompañamiento para que los chicos puedan ser escuchados, mirados y para reflexionar en un espacio cuidado. Del lado de las familias, en tanto, volver a trabajar en la importancia de los vínculos, los valores, del respeto por los sentires.

“Esta semana quedó muy en evidencia, volvamos a poner en valor las cosas simples de la vida, escuchar, mirar, prestar atención, disponer de un tiempo de conversación genuina. También es un llamado a volver a los hábitos que nos hacen ser seres humanos”, concluyó Baukloh.