Capturaron a “Marquiño”, buscado por distintos robos en viviendas

Uno de los robos ocurrió el pasado 31 de octubre, cuando un vecino de 36 años denunció la sustracción de una garrafa de 10 kilos y una mochila de tela rosada. A través del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:02hs.

Un ladrón de 24 años, conocido con el alias de “Marquiño”, fue aprehendido este jueves en San Vicente, luego de una investigación que permitió identificarlo como presunto autor de dos hechos contra la propiedad, cometidos en distintas viviendas de la localidad.

Uno de los robos ocurrió el pasado 31 de octubre, cuando un vecino de 36 años denunció la sustracción de una garrafa de 10 kilos y una mochila de tela rosada. A través del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

El segundo hecho fue denunciado el 11 de noviembre por una mujer de 34 años del barrio San Ramón. Según manifestó, durante la madrugada un desconocido ingresó a su vivienda mediante una ventana frontal y sustrajo un celular Samsung A52 y una motosierra.

A partir de las denuncias y las tareas investigativas, efectivos de la División Investigaciones, junto a personal de la Brigada de Inteligencia Criminal Fronteras, establecieron que ambos hechos tenían como presunto responsable al mismo sospechoso, quien era buscado por robos en viviendas.

Finalmente, alrededor de las 12 horas de este jueves, los agentes localizaron y aprehendieron a “Marquiño” en el barrio Gutiérrez. El implicado intentó escapar, pero fue reducido y trasladado a la dependencia de custodia, quedando a disposición de la Comisaría Segunda para las actuaciones legales correspondientes.