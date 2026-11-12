Pasaron a retiro obligatorio a uno de los tres policías imputados por el caso Agustín Ramírez

Ariel David Canteros manejaba la patrulla implicada en siniestro en perjuicio de Agustín Ramírez. La Jefatura dispuso su retiro obligatorio. También están imputados el oficial subayudante Nicolás Maximiliano Skripchuk y la agente Camila Betiana Canteros, quienes por el momento siguen en funciones.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 10:45hs.

La familia pide justicia, y espera el debate oral a los acusados.

La Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a retiro obligatorio del sargento primero Ariel David Canteros (48), uno de los tres efectivos imputados por “lesiones culposas gravísimas en accidente de tránsito agravadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio” en perjuicio de Rodolfo Agustín Ramírez (27).

La causa ya fue elevada a juicio por el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá y resta que el Tribunal Penal designe fecha para el debate oral.

Además del citado Cantero -quien conducía la patrulla-, en la causa Ramírez también fueron imputados el oficial subayudante Nicolás Maximiliano Skripchuk (28) y la agente Camila Betiana Canteros (27), quienes por el momento siguen en funciones.

El hecho investigado en perjuicio de Ramírez ocurrió la noche del 16 de agosto de 2022, cuando los policías -a bordo de un móvil del Comando Sur- iniciaron una persecución a la moto que conducía la víctima.

Según el escrito de elevación a juicio, “circulando a elevada velocidad y sin observar los deberes a su cargo, los encartados mantuvieron un seguimiento vehicular que derivó en que el conductor de la motocicleta perdiera el control del rodado e impactara contra el bulevar ubicado en dicha intersección, sufriendo lesiones de carácter gravísimo”.

La situación de los imputados se agravó ya que “se habrían retirado del lugar sin verificar el estado de salud de la víctima ni brindarle asistencia alguna, omitiendo las obligaciones inherentes a su función pública y dejándolo abandonado a su suerte”, omitiendo prestarle auxilio inmediato.

“Secuelas postraumáticas”

En el escrito que lleva la firma del juez Horacio Alarcón se subraya el aporte de un chico de 12 años que fue testigo director del caso.

“El menor refirió que el rodado había despistado mientras era seguido por un patrullero policial, el cual, al advertir la situación, se retiró del lugar”, se indica.

A consecuencia de la caída, Ramírez -que volvía de trabajar en una frutería- padeció fractura de cráneo, lo que derivó en una discapacidad permanente del 80 por ciento.

Al respecto, en la elevación a juicio se cita el informe de la doctora María Silvana Zúñiga, la cual menciona que “el paciente presenta secuelas postraumáticas derivadas del siniestro, consistentes en hundimiento frontotemporal izquierdo, deterioro cognitivo y amnesia del episodio”.

Asimismo, el informe interdisciplinario en salud mental concluye que la víctima “presenta afectación cognitiva general (…) lo que limita de manera significativa su autonomía en la vida diaria”.

Patrullero sin luces

En un primer momento, los policías acusados declararon que realizaron “un seguimiento controlado” de una motocicleta, que circulaba “por calle Catamarca, del que habrían desistido al girar por calle Quintana, manifestando no haber advertido la ocurrencia del hecho vial”.

A su vez, los padres del menor considerado el testigo clave del caso, confirmaron que su hijo les manifestó haber presenciado el siniestro, relatándoles que había observado una moto “seguida de cerca por un móvil policial, y que, momentos después, la motocicleta perdió el control e impactó contra el bulevar, mientras que el patrullero se retiró del lugar por calle Quintana”.

Al ampliar su declaración en sede judicial, el niño detalló que vio la moto a media cuadra, seguida por un móvil policial que circulaba “bien cerquita” detrás de ella.

Luego que la moto impactara en el cordón del bulevar y el conductor cayera, el menor precisó que el móvil policial se encontraba a escasa distancia, lo que estimó en “un metro”.

Luego, según el testigo, el móvil policial efectuó una maniobra de retroceso y se retiró por calle Quintana.

Otro dato fundamental aportado por el niño, es “que tanto la motocicleta como el móvil policial circulaban a velocidad elevada, y que el patrullero no tenía activadas las balizas ni la sirena al momento del seguimiento”, especifica la elevación a juicio.