El IPS garantizará la cobertura médica a docentes suplentes que finalicen sus funciones

El Instituto de Previsión Social de Misiones informó que mantendrá la continuidad de la cobertura de obra social para los docentes suplentes que cesen en sus cargos al finalizar el ciclo lectivo.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 10:17hs.

El Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) anunció que garantizará la continuidad de la cobertura de obra social para los docentes suplentes que finalicen sus funciones al cierre del año lectivo. La medida fue comunicada a través de una publicación institucional, en la que el organismo llevó tranquilidad a los trabajadores de la educación alcanzados por esta situación, ante la finalización de sus designaciones temporarias. Bajo el lema “Más prevención, más salud”, el IPSM destacó la importancia de sostener el acceso a las prestaciones médicas y garantizar la continuidad de la cobertura durante este período.

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