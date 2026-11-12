Informe de Argentinos por la Educación
Primaria: Misiones mejoró 11 puntos porcentuales en Lengua, pero sólo el 47% alcanza niveles satisfactorios en Matemática
En las pruebas Aprender 2025, el 73% de los estudiantes de sexto grado de Misiones alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (77%). Sin embargo, el resultado representa una mejora de 11 puntos respecto de 2023, cuando el porcentaje había sido 62%.
En Matemática, los resultados son más bajos. Según el informe, el 47% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en 2025, 8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (55%). La proporción no registró cambios respecto de 2023.
Las dificultades también aparecen en edades más tempranas. En Aprender 2024, que evaluó Lectura en tercer grado, el 15% de los estudiantes misioneros se ubicó por debajo del nivel 2, es decir, no logró comprender textos simples. La cifra supera el promedio nacional (12%). En el otro extremo, solo el 38% alcanzó los niveles más altos de desempeño (4 y 5), frente al 45% en todo el país.
En secundaria, las pruebas Aprender 2024 muestran un panorama preocupante. En Matemática, apenas el 11% de los estudiantes misioneros que cursan el último año de secundaria obtuvieron resultados satisfactorios o avanzados, 7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (18%). En 2022, la proporción había sido del 10%, por lo que se observa una mejora de apenas 1 punto porcentual.
En Lengua, el 52% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, 5 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (57%). El indicador presenta una mejora de 2 puntos porcentuales respecto de 2022, cuando había sido del 50%.
Los datos surgen del informe “Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo. El documento reúne los resultados de las evaluaciones Aprender, los indicadores de asistencia escolar y los resultados de las evaluaciones provinciales de alfabetización –en aquellas jurisdicciones que cuentan con operativos propios y que difundieron información–. El objetivo, sostuvieron, es ofrecer un panorama de la situación educativa de las 24 jurisdicciones y analizar la evolución de los aprendizajes en cada una.
Inasistencias y desigualdades
El informe reveló que el 11% de los alumnos de sexto grado de primaria evaluado en la tierra colorada declaró haber acumulado 16 o más inasistencias en 2023, según los cuestionarios complementarios de Aprender. La proporción fue del 11% entre los estudiantes pertenecientes al 25% de menor nivel socioeconómico del país y del 10% entre los del 25% de mayor nivel socioeconómico, sin grandes diferencias entre ambos grupos.
En secundaria, las inasistencias son más frecuentes y aumentaron entre las últimas dos mediciones. En 2024, el 42% de los estudiantes del último año declaró tener 15 o más faltas, frente al 36% en 2022.
También se observan diferencias según el nivel socioeconómico: en 2024, la proporción de estudiantes con 15 o más faltas fue 19 puntos porcentuales mayor en el cuartil más alto que en el más bajo. En 2022, esa diferencia había sido de 10 puntos.
El informe aclara que estos indicadores corresponden a las faltas declaradas por los propios estudiantes en los cuestionarios de Aprender, no a registros administrativos de asistencia.