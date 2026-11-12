Primaria: Misiones mejoró 11 puntos porcentuales en Lengua, pero sólo el 47% alcanza niveles satisfactorios en Matemática

Los datos surgen del informe “Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo. El documento reúne los resultados de las evaluaciones Aprender, los indicadores de asistencia escolar y los resultados de las evaluaciones provinciales de alfabetización –en aquellas jurisdicciones que cuentan con operativos propios y que difundieron información–. El objetivo, sostuvieron, es ofrecer un panorama de la situación educativa de las 24 jurisdicciones y analizar la evolución de los aprendizajes en cada una.

Inasistencias y desigualdades

El informe reveló que el 11% de los alumnos de sexto grado de primaria evaluado en la tierra colorada declaró haber acumulado 16 o más inasistencias en 2023, según los cuestionarios complementarios de Aprender. La proporción fue del 11% entre los estudiantes pertenecientes al 25% de menor nivel socioeconómico del país y del 10% entre los del 25% de mayor nivel socioeconómico, sin grandes diferencias entre ambos grupos.

En secundaria, las inasistencias son más frecuentes y aumentaron entre las últimas dos mediciones. En 2024, el 42% de los estudiantes del último año declaró tener 15 o más faltas, frente al 36% en 2022.

También se observan diferencias según el nivel socioeconómico: en 2024, la proporción de estudiantes con 15 o más faltas fue 19 puntos porcentuales mayor en el cuartil más alto que en el más bajo. En 2022, esa diferencia había sido de 10 puntos.

El informe aclara que estos indicadores corresponden a las faltas declaradas por los propios estudiantes en los cuestionarios de Aprender, no a registros administrativos de asistencia.