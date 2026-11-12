El colegio Santa Catalina articula acciones con organismos de protección tras las amenazas a una alumna

Las autoridades de la institución mantuvieron una reunión con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones y representantes de Acceso a Justicia, en el marco de las actuaciones iniciadas tras los hechos de violencia registrados en cercanías del establecimiento.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 10:11hs.

El colegio Santa Catalina de Posadas informó nuevos avances en las acciones institucionales que lleva adelante tras las amenazas y el presunto hostigamiento denunciados por una alumna de segundo año. En ese marco, sus autoridades mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de organismos provinciales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro se realizó el miércoles y contó con la participación del rector de la institución, Mgter. Eduardo Elauterio, y el asesor legal, Dr. Raúl Dalmau, quienes se reunieron con la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Lic. Rossana Franco, y su equipo técnico. También estuvo presente el Dr. Fabián Oudin, en representación de la Secretaría General de Acceso a Justicia.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa, el equipo de conducción señaló que la reunión forma parte del plan de actuaciones pedagógicas, internas y de acompañamiento que desarrollan con estudiantes, familias y equipos institucionales.

Asimismo, remarcaron que el encuentro se suma al trabajo que viene realizando el establecimiento y ratifica la articulación con la Justicia y los organismos provinciales de protección.

El caso tomó estado público luego de que se denunciara que una adolescente habría sido perseguida y amenazada por un grupo de aproximadamente 15 estudiantes cuando esperaba el colectivo, en cercanías del establecimiento. La intervención de una mujer habría evitado que la situación derivara en una agresión física.

En paralelo, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) anunció que solicitará documentación y supervisará las actuaciones institucionales para verificar la efectividad de las medidas adoptadas, con el objetivo de garantizar la protección de las estudiantes afectadas y la continuidad de las trayectorias escolares de los involucrados.