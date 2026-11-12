Murió Jorge Montejo, el actor que popularizó a Paolo el Rockero

Tenía 68 años y estaba internado en Tandil, su ciudad natal. Se hizo conocido en los años 80 con un personaje que se convirtió en un clásico de la televisión y el cine argentino.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 10:10hs.

Jorge Montejo, recordado por su personaje de Paolo el Rockero.

El actor y humorista Jorge Montejo, recordado por su personaje de Paolo el Rockero, murió este miércoles a los 68 años. Estaba internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, y falleció a causa de un cuadro de neumonía, según informaron fuentes municipales del área de Salud. Montejo alcanzó la popularidad en la década de 1980 con un personaje de vincha y estética llamativa, reconocido por su latiguillo “¡Uhhh, loco!”. Paolo apareció por primera vez en 1986 en el programa Badía & Cía, conducido por Juan Alberto Badía. A partir de ese personaje, desarrolló una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine. Participó en ciclos como Feliz domingo, De carne somos, Siempre sábado, VideoMatch y Peligro sin codificar. También formó parte de películas populares, entre ellas Los bañeros más locos del mundo, Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, Los matamonstruos en la mansión del terror y Bañeros 5: Lentos y cargosos. En los últimos años vivía en Tandil y mantenía el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. En una entrevista de 2021 había expresado su deseo de volver a los escenarios. Su muerte despide al artista detrás de un personaje que dejó una marca en el humor y la cultura popular argentina.

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