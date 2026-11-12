San Vicente

Sufrió un fuerte golpe mientras podaba y terminó en el hospital

Un hombre de 35 años resultó lesionado este jueves en San Vicente, luego de que un árbol de eucalipto cayera sobre él mientras realizaba tareas de tala en una propiedad ubicada en Picada San José, a la altura del kilómetro 25 de la ruta provincial 222. Fue asistido y trasladado al hospital por Bomberos Voluntarios.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:06hs.

Un hombre de 35 años resultó lesionado este jueves en San Vicente, luego de que un árbol de eucalipto cayera sobre él mientras realizaba tareas de tala en una propiedad ubicada en Picada San José, a la altura del kilómetro 25 de la ruta provincial 222. Fue asistido y trasladado al hospital por Bomberos Voluntarios. El hecho ocurrió alrededor de las 13:00, cuando Roberto P., se encontraba volteando una planta de eucalipto que, por causas que se tratan de establecer, cayó en su dirección y lo golpeó en la zona del hombro izquierdo. Tras el episodio, se solicitó asistencia y el trabajador fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica.

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