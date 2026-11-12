Lanzaron en Posadas “Reporty”, una aplicación para dar a conocer problemas urbanos en tiempo real

De los creadores de la exitosa plataforma “Puenty”, un nuevo desarrollo tecnológico busca centralizar los reclamos vecinales, desde baches y luminarias rotas hasta mascotas extraviadas, para facilitar la solución directa entre los ciudadanos y los organismos competentes

jueves 12 de noviembre de 2026 | 16:56hs.

La creatividad, el talento y la impronta tecnológica local vuelven a unirse para dar vida a una solución pensada por y para los vecinos. Tras el gran impacto de “Puenty”, la popular aplicación gratuita que permite conocer en tiempo real las demoras para cruzar el puente internacional San Roque González de Santa Cruz hacia Encarnación, sus creadores presentaron oficialmente “Reporty”.

Se trata de una nueva plataforma web gratuita desarrollada por la startup God Studio, impulsada originalmente como un proyecto de tesis de los ingenieros en sistemas Octavio Duarte y Facundo Díaz Domínguez (de la Universidad de la Cuenca del Plata), junto a su hermano el ingeniero Gastón Duarte y el licenciado en comercio internacional Gastón Reyna.

El objetivo principal de esta herramienta es optimizar la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento de la ciudad, abarcando desde la capital provincial hasta Itaembé Miní e Itaembé Guazú.

Gaston Reyna, detalló cómo funciona Reporty. “La plataforma está diseñada bajo un concepto de colaboración ciudadana (crowdsourcing), donde cada usuario se convierte en el principal protagonista del cambio en su barrio. Su uso es sumamente sencillo e intuitivo”.

Cuenta con una geolocalización exacta, esto es mediante un mapa interactivo integrado en la plataforma, el vecino puede señalar el lugar exacto del inconveniente. Es decir, por ejemplo, mediante un registro fotográfico, se puede adjuntar una imagen del problema, como se indicó desde un bache, un semáforo descompuesto, un minibasural o una luminaria quemada. De esta manera, con un solo click el reporte genera una referencia precisa que facilita la intervención del organismo o institución correspondiente.

Seguimiento en tiempo real

Otro de los aspectos interesantes es que se podrá dar seguimiento en tiempo real a las quejas del vecino. “La herramienta permite hacer un seguimiento mediante la misma plataforma o por correo electrónico para verificar si el problema fue efectivamente solucionado o si continúa vigente”.

Para mascotas perdidas

Otro de los apartados más innovadores y celebrados de esta versión es la incorporación de una sección destinada a la búsqueda de mascotas extraviadas. “Nos dimos cuenta de que en Facebook existen muchísimas páginas con miles de integrantes donde se publican las mismas pérdidas de animales. Por eso decidimos incorporarlo a la plataforma para que sea más sencillo, utilizando la misma dinámica de ubicación, contacto y foto, entendiendo que hoy la mascota es un miembro más de la familia”, explicó Gaston Reyna .

Además, el sitio web centraliza de manera complementaria números de utilidad pública y contactos directos de emergencia -como bomberos y policía- para agilizar cualquier llamado que el ciudadano necesite realizar de urgencia.

Un arranque con fuerte repercusión

Reyna explicó que en su lanzamiento oficial concretado este jueves 12, ya tuvo una fuerte repercusión, replicando replicando el exitoso camino que en su momento tuvo Puenty.

Para utilizar la herramienta, los vecinos pueden ingresar desde cualquier navegador a www.reporty.com.ar (o mediante los accesos web dispuestos por sus creadores). Asimismo, adelantaron que próximamente estará disponible como aplicación descargable para sistemas operativos Android e iOS, facilitando aún más su uso diario en la vía pública.

Con esta iniciativa, Posadas da un paso adelante en materia de ciudades inteligentes, demostrando que la tecnología local es una aliada clave para achicar distancias entre las demandas cotidianas de los vecinos y la efectiva resolución por parte de los organismos del Estado.