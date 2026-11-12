La inflación volvió a subir en octubre y una familia necesitó $1.690.000 para no caer en la pobreza

El incremento mensual fue del 2,2%. En lo que va del año, el acumulado alcanza los 26,3% y de forma interanual, la variación fue del 33,1%.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 16:12hs.

El costo de vida volvió a mostrar señales de presión en octubre. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación del décimo mes del año fue del 2,2%, un registro que llevó el acumulado de 2026 al 26,3% y 33,1% interanual, volviendo a poner en el centro de la escena el impacto de los precios sobre la economía de los hogares.

El dato refleja que, pese a la desaceleración que se había observado, la dinámica inflacionaria todavía presenta dificultades para consolidar una tendencia descendente. Desde julio, el índice viene alternando meses de subas y bajas, sin lograr una trayectoria sostenida de moderación.

Entre los rubros que más aumentaron durante octubre se destacó Vivienda, con un incremento del 4,2%. También se ubicaron por encima del promedio general Recreación y Cultura, con una suba del 3,3%. En el otro extremo, Educación registró un aumento del 1,3%, mientras que Bebidas Alcohólicas y Tabaco tuvo la menor variación, con un 0,8%.

El costo de vida, otra vez bajo presión

La evolución mensual del IPC muestra un comienzo de año marcado por fuertes incrementos: enero y febrero registraron un 2,9%, mientras que marzo alcanzó el 3,4%. A partir de abril comenzó un proceso de desaceleración que llevó el índice al 1,7% en agosto, aunque en septiembre volvió a subir al 1,9% y en octubre llegó al 2,2%.

La cifra de octubre se conoce, además, junto con los nuevos valores de las canastas básicas, indicadores que permiten dimensionar cuánto dinero necesita una familia para cubrir sus necesidades esenciales.

De acuerdo con el Indec, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 durante octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Así, mientras el índice general de precios acumula un 26,3% en lo que va del año, el costo de la canasta básica total continúa avanzando a un ritmo mayor, una diferencia que vuelve a poner el foco en el poder adquisitivo y en la capacidad de los ingresos para acompañar el encarecimiento de los gastos cotidianos.