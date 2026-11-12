"Hay Scaloneta para rato": Scaloni seguirá al frente de Argentina hasta 2030

Claudio Tapia anunció la renovación del entrenador, que buscará conducir a la Selección en una tercera Copa del Mundo consecutiva. También está en discusión la continuidad de Walter Samuel.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 16:05hs.

Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030. La renovación del vínculo fue confirmada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y permitirá extender el proyecto deportivo que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

El acuerdo contempla una primera etapa de dos años, hasta 2028, con una extensión por otros dos para llegar a la próxima Copa del Mundo. De esta manera, el entrenador nacido en Pujato tendrá la posibilidad de conducir al seleccionado en tres Mundiales consecutivos.

La confirmación despeja una de las principales incógnitas que rodeaban al equipo nacional. El contrato anterior tenía vencimiento en diciembre y las conversaciones para extenderlo se habían intensificado durante las últimas semanas.

Un proyecto que busca continuidad

La renovación representa una apuesta a sostener un ciclo que transformó a la Selección argentina y le devolvió protagonismo internacional después de varios años de frustraciones.

Desde su llegada en 2018, Scaloni construyó un equipo que logró recuperar la conexión con los hinchas, consolidar una identidad futbolística y alcanzar una serie de títulos que quedaron entre los capítulos más importantes de la historia del fútbol argentino.

Sin embargo, el propio entrenador había reconocido que continuar no era una decisión sencilla y que necesitaba evaluar las condiciones para afrontar una nueva etapa.

"Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar", había expresado después de la final del Mundial 2026.

También había manifestado su agradecimiento a Tapia por la oportunidad de conducir al seleccionado y por la confianza depositada en su trabajo.

El desafío de construir una nueva Selección

Uno de los principales objetivos del próximo ciclo será afrontar el recambio generacional. La transición hacia un plantel que deberá encontrar nuevos referentes aparece como uno de los desafíos más importantes para Scaloni y su cuerpo técnico.

La situación de Lionel Messi también será central en esa planificación. Aunque el capitán todavía no confirmó públicamente cuál será su futuro con la camiseta argentina, el seleccionado deberá prepararse para una etapa en la que otros futbolistas tendrán que asumir mayores responsabilidades.

La intención del entrenador será conservar la identidad colectiva que caracterizó al equipo, pero incorporar nuevas alternativas y darles espacio a los jóvenes que comienzan a consolidarse en el fútbol internacional.

Walter Samuel y la continuidad del cuerpo técnico

Otro de los aspectos que rodean la renovación es la continuidad de Walter Samuel, uno de los colaboradores más cercanos de Scaloni.

El exdefensor recibió una propuesta para incorporarse al cuerpo técnico del Inter de Milán, una posibilidad que generó incertidumbre sobre su futuro en la Selección.

Scaloni había reconocido públicamente la importancia de su compañero y la relación personal que los une. "Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él", había señalado.

También había admitido que una eventual salida representaría una pérdida importante para el equipo de trabajo.

Un nuevo objetivo rumbo a 2030

Con la continuidad asegurada, Scaloni tendrá la oportunidad de conducir a la Argentina en tres Copas del Mundo consecutivas: Qatar 2022, Estados Unidos, México y Canadá 2026, y el certamen de 2030.

La próxima edición tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, además de partidos inaugurales en Sudamérica.

El desafío será sostener el protagonismo conseguido en los últimos años y construir un equipo capaz de competir nuevamente en la máxima cita del fútbol mundial. La Scaloneta ya tiene conductor para el próximo capítulo de su historia.