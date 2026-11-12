Scaloni hablará en conferencia y crece la expectativa por la renovación de su contrato con la Selección argentina

El entrenador brindará una conferencia de prensa este jueves desde las 15 en el predio de Ezeiza, antes del último entrenamiento previo al amistoso ante Uruguay. Las negociaciones con la AFA estarían en su etapa final y se espera que su continuidad se extienda por al menos cuatro años.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 8:30hs.

Lionel Scaloni hablará este jueves ante los medios de comunicación en medio de la expectativa por la renovación de su contrato como entrenador de la Selección argentina. La conferencia está prevista para las 15 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, dos horas antes de que el plantel retome los entrenamientos.

La atención estará puesta en las novedades sobre su continuidad, ya que el vínculo actual del director técnico vence en diciembre y esta será su última fecha FIFA bajo ese contrato. Las negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentran en una instancia avanzada y existe expectativa por un acuerdo que permita extender el ciclo al menos por cuatro años más.

La conferencia se realizará en la antesala del último entrenamiento de la Albiceleste antes del amistoso frente a Uruguay. Por el momento, no está confirmado si Scaloni estará acompañado por algún futbolista o por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Un cambio de postura sobre su continuidad

La incertidumbre sobre el futuro del entrenador había crecido después de la final del Mundial 2026, cuando sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de no continuar al frente del seleccionado.

Sin embargo, durante la siguiente ventana internacional, entre fines de septiembre y principios de octubre, el técnico mostró una mayor predisposición a seguir en el cargo y dejó señales de acercamiento a una posible renovación.

"Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar", había expresado en una conferencia previa al amistoso frente a Bolivia.

En aquella oportunidad también reconoció que tenía ganas de continuar, aunque aclaró que todavía había cuestiones por conversar con el presidente de la AFA.

El desafío de renovar el plantel

Más allá de las negociaciones contractuales, Scaloni también tiene por delante el desafío de iniciar una nueva etapa deportiva y trabajar en la renovación del grupo, con el objetivo de sostener la competitividad de la Selección argentina.

El entrenador había reconocido que el equipo atraviesa un momento diferente y que cuenta con una base más sólida para afrontar el recambio generacional y probar nuevos futbolistas.

"Estamos en otro momento a nivel futbolístico, en el entorno, la gente. Ideal para probar futbolistas sin esa presión", sostuvo.

Con este escenario, la conferencia de este jueves genera expectativa tanto por las definiciones sobre su futuro como por las señales que pueda dar el entrenador respecto del rumbo del seleccionado en los próximos años.