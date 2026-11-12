Puerto Libertad tendrá una travesía de natación en aguas abiertas en el lago Urugua-í

La actividad será el 13 de diciembre en el Parque Acuático Municipal. Habrá recorridos de hasta 3.000 metros y una distancia infantil, en una propuesta recreativa y no competitiva.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 16:30hs.

Puerto Libertad será escenario el próximo 13 de diciembre de una travesía de natación en aguas abiertas que reunirá a participantes de distintas edades y niveles de experiencia en el lago Urugua-í. La propuesta tendrá distancias de 500, 1.500 y 3.000 metros, además de un recorrido especial de 400 metros para niños, y estará orientada a disfrutar del entorno natural, sin carácter competitivo.

La actividad es organizada por el equipo YARÁ - Espíritu de Agua junto con la Municipalidad de Puerto Libertad y busca promover la natación en aguas abiertas en uno de los paisajes naturales más atractivos del norte misionero, a pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú.

A diferencia de una competencia tradicional, la convocatoria propone una experiencia recreativa y de integración. La intención es que puedan participar tanto nadadores experimentados como personas que recién comienzan a explorar esta disciplina, con recorridos adaptados a diferentes posibilidades.

Una propuesta para distintos niveles

La jornada comenzará a las 8 en el Parque Acuático Libertad. Los participantes podrán elegir entre tres distancias principales: 500 metros para quienes buscan una primera aproximación a la disciplina, 1.500 metros para quienes tienen mayor experiencia y 3.000 metros para los nadadores con mejor preparación.

También habrá un recorrido infantil de 400 metros, pensado para que los más chicos puedan sumarse a la experiencia. Antes de ingresar al agua, se brindarán charlas técnicas e informativas para explicar las características de la actividad y orientar a quienes no tienen experiencia en este tipo de travesías.

La organización anticipó que habrá dispositivos de seguridad y acompañamiento durante los recorridos, con el propósito de que cada participante pueda completar la distancia elegida en condiciones adecuadas.

El lago Urugua-í, un escenario natural para el deporte

El encuentro tendrá como escenario el lago Urugua-í, un gran espejo de agua formado a partir de la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el arroyo del mismo nombre. Se trata de uno de los atractivos naturales y turísticos del norte de Misiones, donde se desarrollan distintas actividades vinculadas con la navegación y los deportes acuáticos.

A unos tres kilómetros del casco urbano de Puerto Libertad, el Parque Acuático Municipal ofrece instalaciones recreativas y espacios para disfrutar del paisaje. La travesía busca sumar una nueva propuesta a ese entorno y fortalecer el vínculo de la comunidad con el agua y las actividades al aire libre.

Con esta iniciativa, Yara- Espíritu de Agua y el municipio apuntan a generar un espacio de encuentro para nadadores de diferentes localidades, promover hábitos saludables y acercar las aguas abiertas a quienes todavía no se animaron a dar sus primeras brazadas fuera de una pileta.