Augsburger ganó el memorable duelo misionero en Dubái y se metió en cuartos de final

El posadeño y Juan Lebrón derrotaron en dos sets a Facundo López y Víctor Ruiz. Fue un enfrentamiento inédito entre dos representantes de Misiones en la elite del pádel mundial.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 14:00hs.

El posadeño Leandro Augsburger se impuso en el histórico enfrentamiento ante Facundo López, oriundo de Comandante Andresito, y consiguió avanzar a los cuartos de final del P1 de Dubái. Junto al español Juan Lebrón, ganó en dos sets y dejó en el camino a su comprovinciano, que competía con Víctor Ruiz.

El encuentro terminó 6-2 y 6-4 a favor de Augsburger y Lebrón, que lograron resolver el compromiso sin necesidad de un tercer set. De esta manera, el posadeño continúa en carrera en uno de los últimos torneos importantes de la temporada internacional.

El cruce tenía un condimento especial para Misiones. Por primera vez, dos representantes de la provincia se enfrentaron en una instancia eliminatoria del máximo circuito mundial. Además, los protagonistas comparten parte de su historia deportiva: coincidieron en sus primeros años dentro del pádel argentino, tanto en competencias nacionales de menores como en torneos de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel.

Dos caminos que se cruzaron en la elite

Augsburger llegó a los octavos de final junto a Lebrón después de superar a los españoles Manuel Castaño y Pol Hernández por 4-6, 6-3 y 6-3. El posadeño, ubicado entre los mejores jugadores del mundo, ocupa el sexto puesto del ranking internacional.

López, por su parte, atraviesa una temporada de crecimiento y había conseguido en Dubái uno de los resultados más importantes de su carrera. Junto al español Víctor Ruiz, superó dos rondas consecutivas y alcanzó por primera vez los octavos de final de un torneo Premier Padel. En su último compromiso antes del cruce provincial, eliminó a Javier Barahona e Ignacio Piotto Albornoz por 4-6, 6-3 y 6-4.

Con esta victoria, Augsburger y Lebrón siguen adelante en el certamen emiratí, que reparte cerca de 480 mil euros en premios y reúne a las principales figuras del pádel internacional.