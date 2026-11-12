El Alto Uruguay consolida la industria láctea con 160 mil litros mensuales

La cuenca lechera del Alto Uruguay constituye uno de los principales espacios de desarrollo de esta actividad en la provincia. Además, se elaboran elaboran quesos, yogures, dulce de leche y otros derivados.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 13:10hs.

La producción láctea representa una actividad estratégica para Misiones, tanto por su aporte a la generación de empleo como por su capacidad de transformar la materia prima en alimentos con valor agregado. En la cuenca del Alto Uruguay, cooperativas y familias productoras sostienen una cadena que combina trabajo asociativo, desarrollo industrial y elaboración de productos que llegan a distintos puntos de la provincia.

En ese contexto, el Ministerio del Agro y la Producción realizó un aporte a la Cooperativa Agropecuaria Tambera y Forestal Esperanza Km 7, ubicada en el paraje El Progreso, de Colonia Aurora, destinado a la reparación de su transporte. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar el traslado de la producción y sostener la distribución de sus productos, especialmente frente a las dificultades que ocasionan las condiciones climáticas.

La cooperativa comercializa sus elaboraciones bajo la marca Sol de Aurora, cuenta con 45 socios y una trayectoria de 16 años en el sector. Fundada el 29 de septiembre de 2010, comenzó procesando alrededor de 6.000 litros de leche mensuales y actualmente supera los 160.000 litros al mes. Este crecimiento refleja el desarrollo alcanzado por la entidad y el trabajo de las familias que integran su estructura productiva, cuyos productos se comercializan en distintos puntos de Misiones.

La entrega contó con la participación del presidente de la cooperativa, Antonio Camargo, y del equipo de trabajo de la entidad, que lleva adelante las tareas de producción, procesamiento y comercialización de los derivados lácteos.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó la calidad de los alimentos elaborados en la provincia y el valor del trabajo de las familias productoras. “En Misiones tenemos productos lácteos de excelencia, que están entre los mejores por su calidad, su sabor y el compromiso de quienes los elaboran. Nuestros quesos, yogures, dulce de leche y demás derivados son el resultado del esfuerzo de productores que trabajan todos los días para ofrecer alimentos de primer nivel. Desde el Gobierno provincial acompañamos para fortalecer a nuestras cooperativas y generar mejores condiciones para que esta producción siga creciendo. Tenemos que reconocer y poner en valor lo que producimos en Misiones, porque contamos con productos que están a la altura de los mejores”, expresó.

Por su parte, la cuenca lechera del Alto Uruguay constituye uno de los principales espacios de desarrollo de esta actividad en la provincia, con un volumen que supera los 160 mil litros de leche mensuales. Esta disponibilidad de materia prima permite sostener pequeñas y medianas industrias dedicadas a la elaboración de quesos, yogures, cremas, dulce de leche y otros derivados, que amplían las posibilidades de comercialización y generan valor agregado en el territorio.