La venta de motos sigue en alza en Posadas y con 23% más de patentamientos que hace un año

Un empresario del rubro destacó que el mercado mantiene un crecimiento sostenido desde hace dos años y que las motos se consolidaron como una alternativa de movilidad pero, especialmente, como herramienta para generar ingresos extra. Asesores de ventas en comercios de la capital observan consultas diarias y, a la vez, más oferentes.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 11:14hs.

Los modelos de 110 cc. son las más elegidas, afirman. | Foto: María de Perini

En octubre se patentaron más motos nuevas que autos, alcanzando un crecimiento de casi 26% en las ventas de todo el país, en comparación al mismo mes del 2025. En Misiones ya se vendió un 34% más de unidades entre enero y octubre, frente al mismo período del año pasado. Un movimiento que, a criterio del empresario del rubro, Nicolás Trevisán, “se mantiene estable desde hace dos años”.

Sólo en Posadas, en octubre se patentaron 634 motovehículos (un 23% más que hace un año). Esto también significó una variación acumulada en lo que va del 2026 del 45,7% en la inscripción de estos biciclos, de acuerdo a informes públicos de la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad.

Trevisán observó que cada vez más compradores incorporan este tipo de vehículos como una herramienta de trabajo (principalmente para operar como choferes de aplicación), para realizar repartos y otras actividades complementarias.

Al hacer un balance del año, el empresario señaló a El Territorio que, después de un pico de operaciones registrado en marzo, el movimiento se mantuvo estable. Para explicar la expansión del mercado, identificó que uno de los factores influyentes fue el encarecimiento del transporte público tras la eliminación de los subsidios al gasoil.

“Hoy el transporte público cuesta lo que cuesta normalmente, no tiene ningún incentivo, y eso hace que el costo del pago de un crédito de una cuota de la moto no haya quedado tan lejos de lo que cuesta andar en colectivo”, comparó.

A eso se sumó un cambio en el uso de estos vehículos, también ligado a la situación económica y laboral de la población. "La gente vio en la moto la posibilidad de trabajar, ya sea como actividad principal o como actividad complementaria a su trabajo habitual. De hecho, hay mucha gente que compra la moto, tiene su trabajo, pero suele hacer algunos viajes y de paso complementa sus ingresos o se paga los gastos de la moto con algo de Uber Moto o algún motomandado”, relató.

Frente a otros medios de movilidad, destacó las ventajas en estacionamiento y mantenimiento. Los modelos más buscados siguen siendo los que valen más barato en el mercado, reconoció. “Las motocicletas de 110 cc siguen siendo las más económicas y más accesibles, y a la que más cantidad de gente recurre para resolver todas estas cuestiones cotidianas. Después siguen las de 150 cc, ya sea tipo calle o tipo enduro”, detalló.

Un biciclo de 110 cc. puede encontrarse en el mercado local a partir de 1.500.000 pesos, incluidos los costos de documentación, ejemplificó.

Mejorar el financiamiento

Los medios de pago varían, aunque explicó que las operaciones suelen combinar dinero en efectivo, tarjetas de crédito y préstamos personales o bancarios. Sin embargo, consideró que el acceso al financiamiento sigue siendo uno de los principales aspectos que necesita mejorar el mercado.

“La clave está en que el crédito mejore. Si mejora el crédito en general, se va a incrementar el ticket promedio. La gente va a dejar de consumir productos más económicos y va a empezar a exigir productos de mejor nivel, más marca y más equipamiento”, planteó.

En esa línea, sostuvo que los préstamos necesitan ofrecer tasas competitivas y plazos más extensos para impulsar la compra de bienes durables.

El empresario señaló que también cambió el comportamiento de los consumidores. Según su observación, actualmente los compradores consultan, comparan precios y analizan distintas alternativas antes de concretar una operación.

En los comercios del centro posadeño la fotografía difiere, al menos en parte. Desde una sucursal dedicada a la comercialización de estos vehículos y de otros electrodomésticos, señalaron a este medio que reciben consultas diarias sobre alternativas para financiar o comprar una motocicleta. Aunque reconocieron que en ese local “se venden menos motos que hace dos años”.

Entre los factores que explican la situación, uno de los asesores mencionó el crecimiento de la oferta y la competencia entre comercios instalados fuera de las cuatro avenidas céntricas de Posadas.

Otro comerciante que opera sobre la avenida Uruguay acotó que las ventas de motos también están atravesadas por la temporada climática, y que se registran operaciones durante todos los días del año.

De acuerdo a datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y octubre de 2026 se patentaron 748.598 motovehículos, un 39,1% más que en el mismo período de 2025. Sólo en octubre se registraron 79.497 unidades, un 2% menos que en septiembre y un 25% más que en octubre pasado.

Monopatines eléctricos: todavía lejos de una demanda masiva

Aunque cambien los hábitos de consumo, reconoció Trevisan, hay novedades en la movilidad urbana que todavía no tienen peso en el mercado posadeño. En esa línea se refirió a la incorporación de monopatines eléctricos, y consideró que aún no lograron consolidarse como una alternativa de consumo masivo.

“Hemos traído monopatines más caros, más baratos, con más o menos equipamiento y no lo veo de forma masiva. Creo que fue una cuestión de moda”, opinó.

Entre las dificultades mencionó las condiciones de las calles y la seguridad de quienes los utilizan. “El principal inconveniente es la inseguridad. Son ruedas muy chicas, la mayoría sin suspensión”, advirtió.

Desde otro comercio céntrico de Posadas indicaron que se venden entre tres y cuatro monopatines eléctricos por mes, un volumen que todavía no representa un movimiento significativo para el negocio, observaron.

Cuestionamientos a la VTV

Sobre el cumplimiento de los motociclistas con los documentos de verificación técnica vehicular y otros trámites, Trevisan consideró que no existe una relación comprobada entre ese procedimiento y la disminución de los accidentes de tránsito.

En disidencia con la idea de la obligatoriedad de la VTV, el empresario planteó que, si se mantiene el sistema en Misiones, debería ampliarse la cantidad de talleres habilitados.

“Si se quisiese mantener la VTV, me parece que habría que abrir el juego y que la puedan hacer más cantidad de talleres, no a un precio regulado, sino al precio que esté competitivo, porque si no termina siendo un impuesto más para la gente que ya viene con el bolsillo golpeado”, sostuvo.