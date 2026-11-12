Cae la demanda de alquileres estudiantiles en Posadas de cara al ciclo lectivo 2027

La situación económica y el costo de vida redujeron las consultas de universitarios que llegan desde otras localidades y provincias. Desde el sector inmobiliario advirtieron que la tendencia se profundizó en los últimos dos años y señalaron que los monoambientes tienen valores que van de $250.000 a $500.000, sin contar expensas y servicios.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 11:59hs.

A pocos meses del inicio del ciclo lectivo 2027, el mercado de alquileres de Posadas registra una disminución en la demanda de departamentos destinados a estudiantes universitarios. Aunque noviembre y diciembre suelen ser meses de alta actividad para quienes llegan desde otras localidades de Misiones y provincias cercanas, desde el sector inmobiliario advierten que las consultas vienen en retroceso desde hace al menos dos años.

Maximiliano, propietario de una inmobiliaria de la capital provincial, explicó que la tendencia se acentuó progresivamente y está vinculada principalmente con las dificultades económicas que atraviesan las familias. "Lo que estamos notando, por lo menos en los últimos dos años, es una merma importante de la demanda de alquileres por parte de estudiantes", señaló.

Para dimensionar el fenómeno, mencionó el caso de una localidad del interior, donde una estudiante que está terminando el nivel secundario tiene previsto continuar sus estudios en Posadas. "De los 40 alumnos que eran de su curso, solamente siete van a venir a estudiar a Posadas", comentó, a partir de una conversación con la presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

También indicó que algunas familias que tradicionalmente enviaban a sus hijos a estudiar a la capital provincial comenzaron a reconsiderar esa posibilidad. Entre los factores que explican esta situación mencionó el costo del alquiler, los servicios, el transporte y la alimentación diaria.

"Hoy el costo de vida es muy alto para muchas personas para poder sustentar a sus hijos en Posadas", sostuvo. A esto se suma la aparición de otras alternativas educativas, como las universidades digitales y las instituciones que extendieron su presencia hacia el interior de la provincia.

Los valores de los alquileres y las zonas más buscadas

En cuanto a las opciones de alojamiento, el referente inmobiliario explicó que los estudiantes suelen buscar monoambientes o departamentos de un dormitorio. Sin embargo, también comenzó a observarse una modalidad de alquiler compartido entre dos o más amigos, que optan por unidades de dos dormitorios para dividir los gastos.

Respecto de los precios, indicó que actualmente existe una oferta amplia de monoambientes, con valores que oscilan entre los $250.000 y los $500.000. No obstante, aclaró que a esos montos deben sumarse las expensas y los servicios, como electricidad, agua e internet.

"En ese rango tenés que también tener en cuenta lo que son las expensas, más los servicios", advirtió.

Entre las zonas con mayor interés por parte de los universitarios mencionó los alrededores de las distintas instituciones educativas. Además de las facultades ubicadas dentro de las cuatro avenidas, destacó el movimiento que genera el campus de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), en Miguel Lanús, donde se desarrollaron numerosos complejos de monoambientes y departamentos pequeños.

También señaló la zona de la avenida Francisco de Haro y el sector cercano a la Universidad Católica de las Misiones y el Instituto Montoya, donde los estudiantes buscan alternativas que les permitan reducir los gastos de traslado.

Una oferta amplia y propiedades que permanecen vacías

La caída de las consultas estudiantiles también tiene repercusiones sobre el mercado inmobiliario en general. Según explicó Maximiliano, el incremento de la oferta de propiedades en alquiler, sumado a una demanda más reducida, provocó que algunas unidades permanezcan desocupadas.

"Al tener mucha cantidad y la demanda de haber bajado, obviamente hay muchas propiedades que están entre comillas vacías", describió.

En ese contexto, consideró que el mercado debe continuar ajustándose a las nuevas condiciones económicas y a las posibilidades de los inquilinos y propietarios.

Por otra parte, al referirse a los alquileres temporarios, sostuvo que se trata de una modalidad con un comportamiento variable, especialmente por la ubicación fronteriza de Posadas y su relación con Paraguay y Brasil. La ocupación depende, en buena medida, de las condiciones cambiarias y de la conveniencia económica para los visitantes de otros países.

Al comparar ambas alternativas, el empresario inmobiliario manifestó que actualmente se inclina por los contratos tradicionales. "Si me hacés la pregunta de qué convendría más, un alquiler temporal o un alquiler con un contrato normal, yo me inclinaría por el contrato normal", afirmó.

En ese sentido, indicó que en su inmobiliaria los contratos habituales tienen una duración mínima de 24 meses, con actualizaciones de los valores cada cuatro, cinco o seis meses, según lo acordado entre las partes.

Expectativas moderadas para 2027

Finalmente, Maximiliano se refirió a las perspectivas del sector inmobiliario y reconoció que las expectativas que existían para 2026 no llegaron a concretarse como esperaban.

"El sector pensaba que iba como a despegar, no despegó, o sea, quedamos ahí como a medio camino", expresó.

También remarcó la importancia de la actividad inmobiliaria para la economía nacional, tanto por su participación en el producto bruto interno como por los puestos de trabajo directos e indirectos que genera, especialmente a través de la construcción.

Sin embargo, consideró que la situación económica continúa condicionando el movimiento del mercado. Si bien reconoció cierta estabilidad en las variables macroeconómicas, advirtió que el consumo sigue debilitado y afecta las posibilidades de recuperación.

"Vamos a estar a la expectativa y esperemos que el año que viene nos sorprenda y mejore las perspectivas que surgieron durante este año", concluyó.