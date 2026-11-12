Inocencia fiscal: ARCA reglamentó una rebaja del 50% en multas para pymes

La medida alcanza a MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro. Para acceder, deberán regularizar la obligación omitida antes del 18 de diciembre.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 10:57hs.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el procedimiento para acceder a una reducción del 50% en multas por incumplimientos formales, como la falta de presentación de declaraciones juradas o de información requerida. La medida forma parte de la Ley de Inocencia Fiscal II y quedó establecida mediante la Resolución General 5927, publicada en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. Quedan excluidos los contribuyentes considerados Grandes Contribuyentes Nacionales.

La reducción comprende multas por obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, cuando las infracciones se hayan cometido antes del 9 de octubre de este año. También se exige que la sanción no esté firme o, si lo está, que todavía no haya sido pagada.

Para acceder, los contribuyentes deberán cumplir con la obligación formal pendiente hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive. Si la multa está en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además tendrán que presentar una solicitud digital ante ARCA e identificar la sanción. Al adherir, deberán aceptar el reclamo fiscal por el monto restante.

Contadores consultados señalaron que la reducción puede aliviar las sanciones, aunque consideraron que el beneficio podría resultar insuficiente frente a los montos que aún deben pagar las pymes. También plantearon que las multas deberían guardar proporción con la gravedad del incumplimiento y la capacidad económica del contribuyente.