Se derrumbó un edificio en Nueva York; hasta el momento confirmaron 8 fallecidos

El colapso ocurrió en Brooklyn y también afectó a una construcción lindera. Entre los heridos hay siete menores y un bombero; los equipos de rescate buscan posibles víctimas entre los escombros.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 11:07hs.

Foto: X.

Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió el miércoles por la tarde y afectó también a una construcción lindera.

Según las autoridades, entre los heridos hay siete menores. Cuatro personas permanecían en estado crítico, mientras que otras 12 se encontraban estables. Un bombero sufrió lesiones leves durante el operativo.

El edificio, ubicado sobre Flatbush Avenue, se desplomó sobre el terreno de una obra en construcción. El impacto también dañó la estructura contigua y dejó expuestos sectores de su interior. En el momento del derrumbe había residentes en el inmueble y trabajadores en la zona de la obra.

Más de 250 bomberos, paramédicos y otros equipos de emergencia participaron del rescate. Los socorristas removieron los escombros con cuidado y utilizaron, entre otros recursos, unidades caninas y drones para buscar a posibles personas atrapadas.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, advirtió que el operativo sería prolongado y que aún no se sabía si había más personas bajo los restos. Las tareas se desarrollaban en condiciones riesgosas por la inestabilidad de los escombros y el peligro de nuevos desprendimientos.

La causa del derrumbe continúa bajo investigación. Inspectores del Departamento de Edificios trabajan en el lugar y revisan la estabilidad de las construcciones cercanas; las autoridades informaron que había tareas de excavación en el terreno contiguo cuando se produjo el colapso.