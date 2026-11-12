El Rally Mundial volverá a la Argentina en 2028 con Córdoba como sede

El país recuperará una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC) después de nueve años de ausencia. El regreso será posible mediante un acuerdo plurianual entre los organizadores de la competencia y el Gobierno de Córdoba, que tendrá una instancia de evaluación en marzo de 2027.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 12:31hs.

El Rally Argentina volverá a formar parte del calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 2028, luego de un acuerdo plurianual alcanzado entre los organizadores de la categoría y el Gobierno de Córdoba. De esta manera, el país recuperará una de sus competencias automovilísticas más emblemáticas, cuya última edición mundialista se disputó en 2019.

El entendimiento fue concretado con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, y su administración, y contempla una serie de preparativos para garantizar que la provincia esté en condiciones de recibir nuevamente a los principales equipos y pilotos del campeonato.

Como parte del proceso, en marzo de 2027 se realizará un Rally Candidato durante la fecha asignada al Campeonato de Rally FIA CODASUR. La competencia contará con la supervisión de autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y permitirá evaluar aspectos deportivos, infraestructura y medidas de seguridad de cara al regreso definitivo.

"Argentina siempre ha ocupado un lugar especial en la historia del WRC. Pocos eventos pueden igualar la pasión de los aficionados en Córdoba o el ambiente que rodea a sus legendarios tramos; por ello, nos entusiasma enormemente el regreso del campeonato", expresó Éric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter.

El Rally Argentina se disputó por primera vez en 1980 y, con el paso de los años, se consolidó como una de las pruebas más reconocidas del calendario internacional. Los caminos de montaña, los cruces de ríos y sectores históricos como el tramo de El Cóndor se convirtieron en algunas de las principales características de una competencia que convocaba a miles de espectadores.

Boullier también agradeció al mandatario provincial, a su equipo de gobierno y al Automóvil Club Argentino (ACA) por el compromiso para concretar el retorno. Además, manifestó la intención de organizar un evento que respete la trayectoria del rally en el país y, al mismo tiempo, incorpore nuevas propuestas.

Una nueva infraestructura para recibir al WRC

Entre los proyectos previstos para la vuelta del campeonato se encuentra la creación de una denominada WRC Arena en el predio deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.

El espacio integrará el tradicional parque de asistencia de los equipos con un sector destinado a las actividades y experiencias de los aficionados. La propuesta apunta a concentrar allí a competidores, organizadores, patrocinadores y público durante el desarrollo de la competencia.

Por su parte, Llaryora destacó el trabajo realizado para recuperar una fecha mundialista y confirmó la importancia de la instancia de evaluación prevista para 2027.

"Hemos trabajado intensamente para que el Campeonato Mundial de Rally regrese a Córdoba, y hoy podemos anunciar que volverá a nuestra provincia en 2028", afirmó.

El gobernador agregó que el Rally Candidato será fundamental para demostrar que la provincia está preparada para afrontar las exigencias de una competencia de alcance internacional.

Con este acuerdo, Córdoba volverá a posicionarse en el escenario mundial del automovilismo y Argentina recuperará una fecha del WRC, una categoría que dejó una fuerte huella en la historia deportiva del país.