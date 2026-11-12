Desplazaron al presidente del club San Martín de Wanda tras denuncia por maltrato en los Evita

La decisión se conoció después de que una madre denunciara en la Policía que su hijo habría recibido insultos durante un viaje deportivo a Mar del Plata. Andrés Cúper asumió la conducción de la entidad.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 12:30hs.

Imagen referencial.

La Comisión Directiva del Club Cultural y Deportivo San Martín informó que Jorge Antonio Espíndola fue desplazado de la presidencia, según acta del 10 de noviembre. La decisión se conoció en medio de una denuncia presentada en Wanda por una madre, quien afirmó que el entonces titular habría insultado a su hijo durante un viaje reciente a los Juegos Evita en Mar del Plata. Andrés Cúper asumió la conducción de la entidad.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Wanda y refiere a un episodio ocurrido durante un torneo disputado en Mar del Plata. Según el relato de la madre, su hijo, de 13 años, integra el equipo del club y viajó con la delegación el domingo 1 de noviembre. La mujer sostuvo que, luego de que el equipo perdiera uno de los partidos, Espíndola se dirigió al adolescente con expresiones ofensivas. En la presentación policial, afirmó que le dijo que era "un inútil" y que "si no era por el Club San Martín no iba a poder jugar en ningún otro club".

También denunció que el hombre habría cuestionado las condiciones físicas y futbolísticas del chico, y que le dijo que "en el fútbol no tenía futuro". Sobre un gol que había marcado, según la presentación, le habría expresado que "fue de culo nomás".

La madre indicó que el adolescente contó lo sucedido a su padre y que ella notó que estaba triste al ver las fotos del viaje. Tras regresar a Wanda, el domingo 8 de noviembre, el chico manifestó que no quería jugar más en el club y la familia decidió retirarlo. La denunciante agregó que habló con otros padres, quienes le habrían comentado situaciones que consideraban molestas hacia sus hijos.

Decisión

En un comunicado, la Comisión Directiva informó que, conforme a lo resuelto en un acta del 10 de noviembre, Espíndola "ha dejado de ejercer el cargo de presidente de la institución"”. También anunció que, de acuerdo con el estatuto social, Andrés Cúper asumió la presidencia y que la nueva conducción trabaja en un proceso de "reorganización y normalización institucional".

La entidad anticipó que en los próximos días brindará información sobre el estado general en que recibió el club y las medidas que adoptará. Además, expresó que "no avala ni tolera ningún tipo de maltrato o conducta que atente contra la integridad de las personas" y sostuvo que promueve "el respeto, la educación, la convivencia y la formación integral" de los jóvenes.